КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК предлагает своим клиентам сделать «Правильный выбор»

С 1 сентября по 31 декабря в Банке действует новое предложение – вклад для физических лиц «Правильный выбор», процентная ставка по которому составляет до 10%.

Вклад «Правильный выбор» это:



• Процентная ставка на первые 92 дня - 10% годовых. В течение 3 последующих процентных периодов ставка составляет 8% годовых;

• Минимальная сумма вклада 10 000 рублей;

• Срок вклада - 368 дней;

• Проценты прибавляются к сумме вклада каждые 92 дня и сохраняются (не пересчитываются) при досрочном расторжении вклада.



В последнее время многие клиенты обращаются в Банк за консультацией по вопросам сбережений – в какой валюте хранить деньги, стоит ли сейчас открывать вклад, каково ситуация на рынке будет через полгода, через год, каковы гарантии надежности вкладов КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. Для того чтобы ответить на все эти вопросы, и был разработан вклад «Правильный выбор».



Предложение действует во всех подразделениях КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа www.crediteurope.ru.



