Свежий рейтинг РБК показал, что КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК вошел в ТОП-10 лучших розничных банков! Особенность данного рейтинга состоит в том, что в нем были учтены не отдельные показатели, а все самые значимые факторы вместе (количество выпущенных пластиковых карт, количество банкоматов, объем выданных потребительских кредитов и автокредитов). Попадание в десятку лучших по версии РБК доказывает, что Банк движется в правильном направлении, стремясь предоставлять своим клиентом самый широкий спектр банковских услуг на максимально выгодных условиях!
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/10/04/33435860
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