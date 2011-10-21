Новый вклад КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа «Накопительный Пенсионный».

По статистике более половины населения России составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста – учитывая это, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК разработал специальный вклад «Накопительный Пенсионный». Основное преимущество данного продукта - большая доступность за счет минимальной суммы первого взноса и минимальной суммы пополнения.

Вклад «Накопительный Пенсионный» это:

• Процентная ставка до 9% годовых;

• Минимальная сумма вклада 1 000 рублей;

• Минимальная сумма пополнения 500 рублей;

• Срок вклада 368 и 730 дней.

Воспользоваться вкладом могут физические лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на получение пенсии. Для открытия вклада необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Предложение действует во всех подразделениях КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа www.crediteurope.ru.



