Предновогодние месяцы и праздничные дни традиционно связаны не только с приятными эмоциями, но и с большими финансовыми расходами. Для того, чтобы создать «Праздничное настроение», КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК предлагает своим клиентам новые условия по кредитам наличными – теперь за счет увеличения срока кредита до 5 лет, уменьшается размер ежемесячной выплаты, и остается больше денег на подарки родным и близким.
Новогоднее предложение КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа это:
• Срок кредита до 5 лет;
• Сумма кредита до 1 000 000 рублей;
• Отсутствие комиссии и ограничения по срокам досрочного погашения;
• Широкие возможности для погашения кредита.
Срок рассмотрения заявки на кредит составляет не более трех рабочих дней. Предложение действительно до 31 января 2012 года.
Предложение действует во всех подразделениях КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа: http://www.crediteurope.ru/ru/privately/consumer_credit/newyearspirit/
Комментарии 0