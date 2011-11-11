Поздняя осень – это время приятных меховых покупок. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК совместно с партнером, сетью меховых салонов «Алеф», преподнесли приятный сюрприз своим клиентам. Покупатели, оформившие кредит на приобретение одежды и аксессуаров в период с 1 октября по 30 ноября, становятся участниками розыгрыша призов. Победителей определяет случай - те клиенты, чей кредитный договор заканчивается на цифру «12», получают карточки с номиналом 4 000 рублей; эти «деньги» можно потратить в сети магазинов Летуаль, Иль де боте, Спортмастер, Адамас, Евросеть, Техносила, Евродом, М-видео и многих других.
7 ноября в новом центральном офисе КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа прошла церемония награждения победителей первого этапа акции «Осень подарков с КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКом». С клиентами встретились представители Банка, и помимо подарочных карт вручили ценные призы от Банка. Во время встречи многие победители признались, что совершенно не ожидали такого поворота событий и не рассчитывали на победу, однако, уже придумали, как потратить выигранные деньги.
Поздравление победителей второго этапа акции «Осень подарков с КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКом» состоится в начале декабря этого года.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа: http://www.crediteurope.ru/ru/privately/special_campaign/rubric_1574/
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