В условиях современной конкуренции на российском рынке труда сложно переоценить важность получения хорошего высшего образования, ведь первое, на что смотрит работодатель при собеседовании, – это диплом кандидата.
Организованная Высшей Школой Экономики «Ярмарка вакансий и стажировок 2011» прошла 9 ноября в культурном центре университета и собрала более 45 участников из самых различных сфер деятельности. Стенд КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа посетило более ста человек - вопросы о существующих возможностях трудоустройства в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК задавали как «завтрашние» выпускники, так и студенты первых курсов. Молодым специалистам было важно узнать о текущих вакансиях и возможностях стажировок, а также о том, какие перспективы Банк сможет предложить через 3-4 года.
В КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКе считают, что участие в подобных ярмарках очень полезно: это дает возможность пообщаться со студентами, рассказать о Банке и возможностях карьерного развития, получить резюме лучших выпускников - потенциальных и перспективных кандидатов на вакантные позиции Банка.
С более подробной информацией о вакансиях КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа можно ознакомиться здесь: http://www.crediteurope.ru/ru/career/
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