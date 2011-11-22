Дмитрий Малов, начальник Управления факторинга Департамента малого и среднего бизнеса КРЕДИТ ЕВРОПА БАНKа, вошел в состав Правления Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Такое решение было принято на Общем собрании членов ассоциации. Работа в Правлении будет способствовать эффективному продвижению интересов Банка в рамках АФК и общему усилению позиций на российском рынке факторинга.
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК – один из динамично развивающихся участников рынка факторинга, специализирующийся на предоставлении факторинговых услуг малым и средним компаниям. По итогам 2010 года Банк удвоил оборот и портфель факторинговых операций, клиентская база Банка стабильно растет благодаря оперативности и качеству сервиса. Банк эффективно работает с риском факторинговых операций благодаря взаимодействию с крупными дебиторами – розничными сетями и транснациональными корпорациями. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК является полноправным членом АФК с апреля 2011 года.
Ознакомиться с более подробной информацией о факторинговых услугах можно на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа: http://www.crediteurope.ru/ru/business/
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