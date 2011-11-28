Этой осенью клиенты КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа участвовали в специальной акции и выигрывали билеты в Cirque du Soleil® на шоу Saltimbanco™, с которым цирк гастролировал в Екатеринбурге, Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Поставленное в 1992 году, это классическое шоу Cirque du Soleil® с тех пор посетило более 200 городов, завоевав сердца более 12 млн. человек по всему миру. Организация акции для клиентов Банка стала возможна благодаря партнерству MasterCard и Cirque du Soleil®.
Клиенты, которые оплачивали покупки картой CARD CREDIT MasterCard® или CASH CARD MasterCard® в период с 1 сентября по 31 октября, получали возможность выиграть два билета на шоу. При подведении итогов были определены 200 победителей – они совершили наибольшее количество транзакций. Среди победителей оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и ряда других городов.
Ознакомиться с более подробной информацией об акции, а также узнать имена победителей можно на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа: http://www.crediteurope.ru/ru/privately/special_campaign/sc/cds_hide
Комментарии 0