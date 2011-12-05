Клиенты КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа этой зимой получат возможность выиграть билеты на новый фильм Стивена Спилберга «Боевой Конь». Для этого необходимо с 1 декабря 2011 года по 15 января 2012 года оплачивать покупки в России или за рубежом картой CARD CREDIT MasterCard® или CASH CARD MasterCard®. Проведение акции стало возможным благодаря партнерству между MasterCard и The Walt Disney Company, которая обладает правами на прокат и маркетинг этой картины. В акции могут принять участие жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При подведении итогов 150 победителей, которые совершат наибольшее число транзакций, получат в подарок по 2 билета на фильм и смогут насладиться новым творением легендарного режиссера Стивена Спилберга.
С подробной информацией об условиях акции можно ознакомиться на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа: http://www.crediteurope.ru/ru/privately/special_campaign/sc/boevoj_kon_hide
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