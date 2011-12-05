Технология оплаты в одно касание MasterCard® PayPassTM позволяет совершать покупки за секунды, просто приложив карту к терминалу оплаты, поддерживающему технологию. При этом при покупке до 1000 рублей покупателю не потребуется подписывать чек или вводить ПИН-код. Удобство использования этой технологии уже оценили жители Европы и Америки. Эксперты рынка банковских услуг уверены, что в России PayPass также будет пользоваться успехом.
Для того чтобы получить карту с технологией MasterCard PayPass, необходимо с 1 по 31 декабря 2011 года оформить в любом отделении КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа кредитную карту CARD CREDIT MasterCard Standard®, затем в период с 1 марта по 30 апреля 2012 года обменять карту CARD CREDIT MasterCard Standard на кредитную карту CARD CREDIT Gold MasterCard® PayPass. При активации карты CARD CREDIT Gold MasterCard клиенты получат приятный подарок - сертификат в магазин «Иль де Ботэ» на 1000 рублей.
Узнать больше о картах КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа c технологией PayPass можно на сайте http://www.crediteurope.ru/cc/paypass/
Узнать больше о технологии MasterCard PayPass можно на сайте www.paypass.ru.
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