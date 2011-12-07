Присвоенные КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКу рейтинги, по мнению экспертов Рус-Рейтинга, в полной мере отражают позицию, которую Банк занимает на российском рынке финансовых услуг.
Основными факторами, обосновывающими решение агентства, являются: репутация Банка, положительный опыт ведения бизнеса на территории России, устойчивые рыночные позиции и высокая прибыльность. Также существенное влияние на формирование рейтингов оказал тот факт, что КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК входит в крупную иностранную Группу FIBA GROUP с устойчивыми финансовыми возможностями.
Рус-Рейтинг – это независимое рейтинговое агентство, аккредитованное Министерством финансов РФ, входящее в состав рейтинговой группы GlobalRating.
Ознакомиться с более подробной информацией о рейтинге КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа можно на сайте: http://www.crediteurope.ru/files/lib/RusRating.pdf
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