КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК порадовал своих клиентов хорошей новостью – общее количество банкоматов превысило внушительную цифру 500 штук. Более 240 банкоматов оснащены функцией приема наличных CASH-IN, что позволяет клиентам совершать банковские операции, не обращаясь в отделение Банка. На сегодняшний день банкоматы КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа расположены во всех крупных регионах России более, чем в 50 городах.
«Сейчас мы активно развиваем альтернативные каналы обслуживания, чтобы самые простые операции: погашения кредитов, пополнение счетов, денежные переводы - клиенты Банка осуществляли в более комфортных условиях без привязки к часам работы отделения, что отвечает потребностям современного общества. В 2012 году мы продолжим расширять сеть банкоматов и увеличивать функционал во всех регионах присутствия КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. Наши банкоматы полностью соответствуют современным стандартам банковского самообслуживания и безопасности совершения транзакций» - говорит Доган Гюркан, Директор Департамента розничного бизнеса КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа.
Ознакомиться с более подробной информацией о сети банкоматов, а также узнать адреса их расположения можно на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа: http://www.crediteurope.ru/ru/branches/atm/
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