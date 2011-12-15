КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК получил три награды на юбилейном вечере компании Western Union.

В честь юбилея в конце ноября 2011 года в Особняке приемов и торжеств Петра Смирнова состоялся праздничный вечер, в рамках которого была проведена церемония награждения партнеров Western Union. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК был отмечен сразу в трех номинациях: за «Верное партнерство», за «Развитие программы лояльности «Золотая карта Western Union», а также за «Развитие электронных каналов денежных переводов».

Начальник Дирекции каналов дистрибуции КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа Марина Ткач и Начальник Департамента маркетинга Юлия Алексеева от лица Банка поздравили с 20-летием работы в России своего надежного партнера, компанию Western Union.

«Сотрудничество КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа и компании Western Union – это хороший пример эффективного партнёрства, целью которого является предоставление клиентам удобных и быстрых способов отправления денежных средств в любую точку мира. Денежные переводы через банкоматы – это одна из наиболее актуальных банковских услуг, разработанная и реализованная КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКом и Western Union, - отмечает Марина Ткач, - Мы искренне поздравляем компанию Western Union с юбилеем и надеемся, что нас ждет еще большее количество успешных совместных проектов».

