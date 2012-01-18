Компании-участники программы «MasterCard Бизнес-Бонус», открывшие зарплатные проекты в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКе на картах MasterCard или Maestro, получают возможность ощутимо снизить офисные расходы, например на топливо для корпоративных автомобилей, курьерские услуги, офисную мебель, получить скидку на страхование и обучение сотрудников, программное обеспечение и многое другое.
Скидки от 5% до 20% и специальные предложения предоставляют партнеры программы – ведущие поставщики корпоративных услуг: DHL, ГазпромНефть, Югория, Юнитекс, МТС, Kaspersky, 1С-Рарус, Экопси.
«В программе, разработанной MasterCard, нас привлекла возможность повысить лояльность существующих зарплатных партнеров КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа и сделать интересное предложение новым, - прокомментировал решение банка Начальник Управления зарплатных программ Сергей Грабарь. – В данном случае наша целевая аудитория – компании с численностью штата от 50 до 300 человек. Таких компаний в нашем портфеле около 70%, но программа «MasterCard Бизнес-Бонус» - хорошая возможность увеличить данный показатель, так как мы всегда открыты к сотрудничеству с теми, кто «Видит бизнес в цифрах».
КРЕДИТ ЕРВОПА БАНК уже начал выдавать сертификаты, предоставляющие право получения скидок, ключевым зарплатным партнерам Банка.
С более подробной информацией о программе «MasterCard Бизнес-Бонус» можно ознакомиться на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа: http://www.crediteurope.ru./ru/business/rubric_1537/spec/
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