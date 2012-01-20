КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК примет участие в XII Международном Форуме iFin-2012 "Электронные финансовые услуги и технологии", который пройдет 7-8 февраля 2011 года в Москве. Форум проводится Интернет-порталом iFin.ru (http://www.ifin.ru) при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ) и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
На сегодняшний день развитие альтернативных каналов совершения банковских операций является одним из приоритетных направлений деятельности КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа.
Форум iFin-2012 (http://www.forumifin.ru) – это главное мероприятие в России, посвященное электронным финансовым услугам и технологиям. На Форуме iFin-2012 будут представлены самые современные решения в сфере Интернет- и мобильного банкинга, электронного трейдинга, онлайн-расчетов и платежей, сервисов финансового самообслуживания, обеспечения безопасности и продвижения электронных финансовых услуг.
Ознакомиться с возможностями работы Интерент-банка КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа можно на сайте Банка: https://online.crediteurope.ru/FWFIB/loginNewNV.jsp?companyCode=RU&lang=ru
Комментарии 0