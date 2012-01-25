КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК запустил партнерскую программу с ЗАО Компания «ИМЯ-М», одним из старейших на российском рынке производителей спецавтомобилей для самых разных сфер применения. Новая программа - это возможность приобрести в кредит с первоначальным взносом от 15% специализированные коммерческие автомобили, созданные на базе машин таких марок как Ford, Peugeot, Volkswagen. Воспользоваться данным предложением может как физическое лицо, так и индивидуальный предприниматель.
Программа КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа и ЗАО Компания «ИМЯ-М» на покупку специализированного коммерческого транспорта это:
- Рассмотрение заявки на кредит в течение 1 дня;
- Решение по кредиту, действительное в течение 3 месяцев;
- Возможность досрочно погасить кредит полностью или частично с первого дня;
Ознакомиться с более подробными условиями кредитования можно на сайте КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа: http://www.crediteurope.ru/ru/privately/carloan/commercial_transport/
Кредит на приобретение автомобилей ЗАО Компания «ИМЯ-М» доступен во всех регионах присутствия КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа.
Комментарии 0