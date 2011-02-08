Вклады. Акция "Подписка на глянец в подарок"
08.02.2011 18:05
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КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК продолжает компанию для вкладчиков «Подписка на глянец в подарок». Кампания стартовала 15 сентября 2010 года и будет продолжаться до конца марта 2011 года. В рамках кампания любой клиент, обратившийся в Банк и открывший любой тип вклада на срок от 3 месяцев, на сумму в размере от 100 000 рублей / 3 500 долларов США/ 3 000 евро получит в подарок подписку на любимое издание. Более 100 наименований глянцевых и новостных изданий, таких как Forbes, GQ, GEO, VOGUE и многих других в нашем каталоге позволят сделать выбор даже самым взыскательным клиентам. Ознакомиться с полным списком изданий можно здесь. Вам достаточно открыть вклад все остальное оформление возьмет на себя Ваш Банк. Согласитесь приятно, когда деньги приносят Вам не только доход, но и позволяют получать актуальную информацию о политических и финансовых событиях, быть в курсе последних тенденций в мире моды или узнавать о новых открытиях. Более подробную информацию об акции и вкладах ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» можно получить на сайте www.crediteurope.ru, а также по телефонам Центра Клиентской Поддержки 8 (495) 775-775-7 или 8 (800) 700 775 7 (звонок из регионов бесплатный).
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