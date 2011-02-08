20 января 2011 года состоялось интервью начальника Управления ипотечного кредитования ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Шагинян Луизы Вазгеновны для 1 федерального канала Российского телевидения. В рамках интервью были освещены такие темы как: влияет ли профессия, уровень образования кандидата в заемщики на одобрение Банка; каким должен быть стаж работы и уровень «белой зарплаты». Демонстрация интервью состоится в рамках программы «Народная экономика» в первую неделю февраля
. Более подробную информацию о программе ипотечного кредитования ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» можно получить на сайте www.crediteurope.ru
, а так же по телефонам Центра Клиентской Поддержки 8 (495) 775-775-7 или 8 (800) 700-775-7 (звонок из регионов бесплатный).
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