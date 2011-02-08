С 15 декабря 2010 г. стартовала акция "Сезон подарков от Mastercard", которая продлится до 8 марта 2011 г.
Оплачивайте Ваши покупки картами MasterCard или Maestro, регистрируйте чеки, подтверждающие покупки и получите шанс выиграть 300 000 рублей на осуществление Вашей мечты!
Дополнительные возможности для участников акции:
• Список желаний от MasterCard: расскажите своим друзьям и близким, что бы Вы хотели получить в подарок и узнайте, о чем мечтают они.
• Примите участие в конкурсе и выиграйте 3000 рублей. Розыгрыш каждую неделю!
• Получайте скидки и подарки в магазинах-партнерах акции при покупке картами MasterCard или Maestro.
Ознакомиться с подробностями акции, а также ее условиями вы можете здесь >>>
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