Уважаемые клиенты КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа! Обращаем ваше внимание на изменения в режиме работы подразделений Банка в праздничные дни.
23 февраля 2011 года работают в обычном режиме:
Отделения в г.Москва: Багратионовское, Беляево, Мега Теплый Стан, Мичуринское
Отделения в Московской области: Подольск
Экспресс-отделения: Братиславское, Домодедовское, Европейский ТРЦ, Митинское, Новокосино, Пражское, Савеловское, АШАН-Алтуфьево, АШАН-Белая Дача, АШАН-Коммунарка, АШАН-Красногорск, АШАН-Марфино, АШАН-Марьино, АШАН-Мытищи, АШАН-Рязанский, АШАН-Сокольники, АШАН-Химки
Не работают 23 февраля 2011 года следующие подразделения ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК:
Отделения в г.Москва: Алтуфьево, Аэропорт, Дмитровское, Замоскворецкое, Китай-город, Красногвардейское, Красные Ворота, Красные Холмы, Кузьминки, Ленинский проспект, Москва-Сити, Нагатинское, Новослободское, Павелецкое, Проспект Мира,
Смоленское, Тверское, Тульское, Ферейн, Фрунзенское, Цветной бульвар, Черкизовское
Отделения в Московской области: Звенигород, Орехо-Зуево, Сергиев Посад
С 24 февраля все подразделения Банка работают в обычном режиме.
С 6 по 8 марта 2011 года работают в обычном режиме следующие подразделения ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»:
Отделения в г.Москва: Багратионовское, Беляево, Мега Теплый Стан, Мичуринское
Отделения в Московской области: Подольск
Экспресс-отделения: Братиславское, Домодедовское, Европейский ТРЦ, Митинское, Новокосино, Пражское, Савеловское, АШАН-Алтуфьево, АШАН-Белая Дача, АШАН-Коммунарка, АШАН-Красногорск, АШАН-Марфино, АШАН-Марьино, АШАН-Мытищи, АШАН-Рязанский, АШАН-Сокольники, АШАН-Химки
Не работают с 6 по 8 марта 2011 года следующие подразделения ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК:
Отделения в г.Москва: Алтуфьево, Аэропорт, Дмитровское, Замоскворецкое, Китай-город, Красногвардейское, Красные Ворота, Красные Холмы, Кузьминки, Ленинский проспект, Москва-Сити, Нагатинское, Новослободское, Павелецкое, Проспект Мира,
Смоленское, Тверское, Тульское, Ферейн, Фрунзенское, Цветной бульвар, Черкизовское
Отделения в Московской области:Звенигород, Орехо-Зуево, Сергиев Посад
С 9 марта все подразделения Банка работают в обычном режиме.
Пожалуйста, используйте эту информацию для своевременного погашения задолженностей по всем видам кредитов.
Альтернативные способы погашения кредита:
В Банкоматах КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа с функцией cash-in.
В электронных терминалах сети Элекснет (около 1000 пунктов). Комиссия за погашение кредита составит 2% от суммы платежа, по основному меню (без использования услуги «Записная книжка») и 1,8% от суммы платежа - при использовании услуги «Записная книжка» по платежам, осуществленным через меню «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», от суммы платежа во всей сети терминалов.
В электронных терминалах сети "Плат-Форма" (более 50 пунктов). Комиссия составит 0,8% от суммы платежа. Действует только для погашения задолженности по кредитной карте.
В электронных терминалах сети "QIWI". Комиссия - 1,5% (минимум 50 рублей). Погашение кредита по карте МЕТРО - без комиссии.
В отделениях Почты России с помощью электронных денежных переводов. Комиссия устанавливается Почтой России по усмотрению, её нужно уточнять перед осуществлением платежа.
В других банках с помощью денежного перевода
Автоматическое погашение задолженности (только по карте)
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (495) 775 775 7
С уважением, Руководство Банка
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