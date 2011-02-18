Уважаемые клиенты КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа! Обращаем ваше внимание на изменения в режиме работы подразделений Банка в праздничные дни.
23 февраля 2011 года работают в обычном режиме:
Екатеринбург ККО №1
Казань ККО, ККО №2, ККО №3
Краснодар ККО №1
Набережные Челны ККО №1
Нижний Новгород ККО №1, ККО №3
Новосибирск ККО №3
Пермь ККО №1
Ростов-на-Дону ККО №2, ККО №3
Санкт-Петербург ККО №5, ККО №6
Самара ККО №5
Уфа ККО №3
Челябинск ККО №2
Не работают 23 февраля 2011 года следующие подразделения ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК:
Воронеж ОО №1, ОО №2
Екатеринбург ККО №3
Казань ККО №4
Калуга ОО №1
Кострома ОО №1
Нефтекамск ККО №1
Нижнекамск ККО №1
Новосибирск ККО №2
Омск ККО №2
Ростов-на-Дону ККО №1
Рыбинск ОО №1
Рязань ОО №1
Санкт-Петербург ККО №2, ККО №3, ККО №9, ККО №10, ККО №12, ККО №13
Саратов ККО №1
Стерлитамак ККО №1
Сургут ККО №1
Тула ОО №1
Тюмень ККО №1
Уфа ККО, ККО №4, ККО №5
Ярославль ОО №1, ОО №2
С 24 февраля все подразделения Банка работают в обычном режиме.
С 6 по 8 марта 2011 года работают в обычном режиме следующие подразделения ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»:
Екатеринбург ККО №1
Казань ККО, ККО №2, ККО №3
Краснодар ККО №1
Набережные Челны ККО №1
Нижний Новгород ККО №1, ККО №3
Новосибирск ККО №3
Пермь ККО №1
Ростов-на-Дону ККО №2, ККО №3
Санкт-Петербург ККО №5, ККО №6
Самара ККО №5
Саратов ККО №1
Уфа ККО, ККО №3
Челябинск ККО №2
Не работают с 6 по 8 марта 2011 года следующие подразделения ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК:
Воронеж ОО №1, ОО №2
Екатеринбург ККО №3
Казань ККО №4
Калуга ОО №1
Кострома ОО №1
Нефтекамск ККО №1
Нижнекамск ККО №1
Новосибирск ККО №2
Омск ККО №2
Ростов-на-Дону ККО №1
Рыбинск ОО №1
Рязань ОО №1
Санкт-Петербург ККО №2, ККО №3, ККО №9, ККО №10, ККО №12, ККО №13
Стерлитамак ККО №1
Сургут ККО №1
Тула ОО №1
Тюмень ККО №1
Уфа ККО №4, ККО №5
Ярославль ОО №1, ОО №2
С 9 марта все подразделения Банка работают в обычном режиме.
Пожалуйста, используйте эту информацию для своевременного погашения задолженностей по всем видам кредитов.
Альтернативные способы погашения кредита:
В Банкоматах КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа с функцией cash-in.
В электронных терминалах сети Элекснет (около 1000 пунктов). Комиссия за погашение кредита составит 2% от суммы платежа, по основному меню (без использования услуги «Записная книжка») и 1,8% от суммы платежа - при использовании услуги «Записная книжка» по платежам, осуществленным через меню «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», от суммы платежа во всей сети терминалов.
В электронных терминалах сети "Плат-Форма" (более 50 пунктов). Комиссия составит 0,8% от суммы платежа. Действует только для погашения задолженности по кредитной карте.
В электронных терминалах сети "QIWI". Комиссия - 1,5% (минимум 50 рублей). Погашение кредита по карте МЕТРО - без комиссии.
В отделениях Почты России с помощью электронных денежных переводов. Комиссия устанавливается Почтой России по усмотрению, её нужно уточнять перед осуществлением платежа.
В других банках с помощью денежного перевода.
Автоматическое погашение задолженности (только по карте).
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (800) 700 77 57
С уважением, Руководство Банка
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