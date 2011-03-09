Встречайте весну красивыми и здоровыми - расплачивайтесь банковскими картами НБ «ТРАСТ»

На календаре – весна, на улице – лучистое теплое солнце, в душе – всплеск позитива. Наступает прекрасная пора и, как всегда, мы хотим встретить ее красивыми и здоровыми. С этого месяца держатели банковских карт НБ «ТРАСТ» могут получить специальные скидки на услуги в фитнес центрах Orange Fitness и City Fitness, в санатории Ревиталь Парк и Ревиталь СПА–клубе. Совмещайте полезное и приятное с экономией своих средств!



«Orange Fitness»



Это спортивно-оздоровительные центры для желающих приобрести или поддержать хорошую физическую форму, пользуясь современными западными технологиями и программами в области фитнеса.

При оплате услуг банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка до 10%.



«City Fitness»



Это недорогие фитнес-клубы, предлагающие полный комплекс услуг: популярные групповые фитнес-программы, индивидуальные тренировки, аквааэробика, восточные единоборства и другое. К услугам клиентов залы для групповых занятий, тренажёрные залы, бассейны.

При оплате услуг банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка до 10%.



Ревиталь Парк



Клиентам предлагаются оздоровительные авторские программы, наблюдение у лучших врачей восстановительной медицины, услуги Wellness-центра, плавательного бассейна.



Ревиталь СПА-Клуб



Имеет статус медицинского СПА, где контроль за состоянием клиентов и назначением процедур осуществляют специально подготовленные врачи восстановительной медицины. Услуги клуба: уход и лечение кожи лица и тела, специальные техники массажа, эффективные аппаратные и инъекционные методики, диетология и многое другое.

При оплате услуг банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка 10%.





Партнерами банка уже являются: компания Alessandro Group (салоны красоты), магазины LTB (джинсовая одежда), туристические агентства TEZ TOUR, CORAL TRAVEL, Пафос, аквапарк «Ква-Ква», всесезонный горнолыжный комплекс СНЕЖ.КОМ, клиника «Океан Здоровья», сеть пивных ресторанов «Старина Мюллер», сеть кофеин «Бискотти», AMG cafe, а так же бар «Лентяй», ресторан Alt Berlin и пиццерия «Pepe&Roni».



Список специальных предложений постоянно пополняется. С условиями программы и ее новостями можно ознакомиться на сайте.



Скидки предоставляются указанными компаниями по их усмотрению и в предусмотренном ими порядке. НБ «ТРАСТ» (ОАО) не несет никаких обязательств по предложениям этих компаний, в частности, касающимся предоставления указанных скидок, или в связи с ними. Информация о скидках приводится на основании данных, полученных от соответствующей компании. Скидки не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Сроки действия предложений ограничены. Настоящие предложения недействительны, когда они попадают под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Настоящие специальные предложения не подлежат замене на товар или денежный эквивалент.