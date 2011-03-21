НБ «ТРАСТ» запустил новый овердрафт для юридических лиц «Овердрафт Бизнес-Класс»

В марте 2011 года НБ «ТРАСТ» запустил овердрафт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - «Овердрафт Бизнес-Класс», являющийся новинкой в продуктовой линейке «Овердрафт».



«Благодаря Овердрафтам все важные и срочные для вашей компании платежи осуществятся точно в срок, независимо от того, сколько денег имеется на Вашем расчетном счете. Особенностью «Овердрафт Бизнес-Класс» является установление индивидуального срока погашения для каждого отдельного транша. При этом количество траншей – неограниченно, срок погашения каждого транша от 30 до 180 дней. Иными словами, компания может использовать кредитные средства, не выходя «в ноль», в период срока действия Овердрафта. Такие гибкие условия погашение задолженности позволят Вашей компании комфортно управлять ликвидностью, минимизировать расходы по выплате процентов за использование кредитных ресурсов», - рассказывает Наталья Унжакова, директор дирекции продаж блока МСБ НБ «ТРАСТ».



Кроме того все продукты линейки «Овердрафт» в НБ «ТРАСТ» содержат следующие уникальные преимущества: можно получить Овердрафт в день открытия расчетного счета, нет необходимости «ждать», достаточно предоставить информацию по оборотам в других Банках, срок Овердрафта - до 12 месяцев, выгодные процентные ставки – от 12% годовых.



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