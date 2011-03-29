Владельцы банковских карт НБ «ТРАСТ» могут приобрести смартфоны HTC по специальной цене!

Национальный банк «ТРАСТ» совместно с компанией HTC Corporation (HTC) запустил выгодную акцию для держателей банковских карт. Теперь у клиентов НБ «ТРАСТ» есть дополнительная возможность быть всегда на связи и в центре событий – им предоставляется скидка при покупке любого смартфона HTC и аксессуаров к нему в фирменном Интернет-магазине. Размер скидки зависит от типа карты:

5% на телефоны и 10% на аксессуары для держателей карт Visa Electron/ MasterCard Electronic, Visa Classic/ MasterCard Standard

6% на телефоны и 15% на аксессуары для держателей карт Visa Gold/ MasterCard Gold, Visa Infinite.

На участников акции распространяется услуга «Сервис на дом»: в случае поломки курьер заберет неисправный смартфон, доставит его в сервисный центр, а потом привезет обратно.

Список специальных предложений постоянно пополняется. С условиями программы и ее новостями можно ознакомиться на сайте.



Партнерами банка уже являются: компания Alessandro Group (салоны красоты), магазины LTB (джинсовая одежда), ресторан Alt Berlin, туристические агентства TEZ TOUR, CORAL TRAVEL и Пафос, Аквапарк «Ква-Ква», Всесезонный горнолыжный комплекс СНЕЖ.КОМ, Клиника «Океан Здоровья», Сеть пивных ресторанов «Старина Мюллер», сеть кофеин «Бискотти», AMG cafe, а так же бар «Лентяй», пиццерия «Pepe&Roni», фитнес–центры «Orange Fitness» и «City Fitness», а так же санаторий «Ревиталь ПАРК» и СПА клуб «Ревиталь».



Скидки предоставляются указанными компаниями по их усмотрению и в предусмотренном ими порядке. НБ «ТРАСТ» (ОАО) не несет никаких обязательств по предложениям этих компаний, в частности, касающимся предоставления указанных скидок, или в связи с ними. Информация о скидках приводится на основании данных, полученных от соответствующей компании. Скидки не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Сроки действия предложений ограничены. Настоящие предложения недействительны, когда они попадают под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Настоящие специальные предложения не подлежат замене на товар или денежный эквивалент.