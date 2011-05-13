До конца октября в НБ «ТРАСТ» можно арендовать сейфовую ячейку по специальной цене

Национальный банк «ТРАСТ» продлевает срок действия акции для частных клиентов, предпочитающих хранить денежные средства и ценные вещи в надежных банковских сейфах. До 31 октября можно оформить договор аренды сейфовой ячейки любого размера по минимальной цене. Аренда индивидуального сейфа на шесть месяцев (в московских офисах*) и на один год (в 11-ти городах присутствия банка*)

обойдется всего в 2011 рублей.



Использование индивидуального банковского сейфа – один из самых верных способов сохранения важных документов, личных денег и ценностей. Современные технические средства обеспечивают полную неприкосновенность содержимого ячеек. Для оформления договора временного пользования сейфом (от 1 дня до 12 месяцев) необходимо обратиться в отделение банка с документом, удостоверяющим личность.



* Города-участники акции: Москва (офисы «Преображенский», «Кутузовский», «Марьино», «Таганский», «Арбат», «Автозаводский»), Люберцы, Раменское, Санкт-Петербург, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Ульяновск, Нижний Новгород, Орел, Воронеж, Архангельск.