Активное лето с НБ «ТРАСТ»

Лето – сезон отпусков. В июне даже самые ленивые твердо решают заняться собой, своим здоровьем и красотой. Как правило, помимо энтузиазма требуются еще и дополнительные денежные расходы. Для того чтобы Вам не приходилось ограничивать себя в самое приятное и долгожданное время года – Национальный банк «ТРАСТ» запустил партнерскую программу с магазинами INTERSPORT, CITY SPORT, DELTA SPORT, NIKE и SPORTLAND.



Теперь держатели банковских карт НБ «ТРАСТ» могут приобрести спортивную одежду, снаряжение и другие товары со скидкой 10% на новую коллекцию. Кроме того, к дисконтной программе Национального банка «ТРАСТ» присоединилась сеть фитнес–клубов ALEX fitness, которые предлагают клиентам банка клубные карты со скидкой от 10% до 15%.



До 31 августа 2011 года владельцы банковских карт НБ «ТРАСТ» могут воспользоваться 10% скидкой на услуги такси от компании «Globus Taxi».



Партнерами банка уже являются более 40 компаний. Список специальных предложений постоянно пополняется.

