Банк «ТРАСТ» предлагает клиентам онлайн-открытие вкладов

Теперь в системе TRUST ONLINE можно не только пополнять, но и открывать вклады: «Растущий процент», «ТРАСТ-Капитал», «ТРАСТ-Лидер». В онлайн-режиме также доступна функция частичного снятия* средств и досрочного закрытия вклада.



По условиям депозита «Растущий процент» предусмотрено увеличение ставок при пополнении суммы вклада. «ТРАСТ-Капитал» предлагает ежемесячную капитализацию процентов, а по вкладу «ТРАСТ-Лидер» можно получить максимальную доходность.



Для того чтобы получить возможность открывать/закрывать вклады, пользователям TRUST ONLINE достаточно один раз посетить офис банка и подписать заявление.



Система TRUST ONLINE - это удобный способ совершать важнейшие банковские операции в любое время суток и из любой точки мира, где есть Интернет. Банк «ТРАСТ» постоянно расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания, делая жизнь своих клиентов проще.



* - для вкладов, по условиям которых предусмотрена возможность частичного снятия без нарушения срочности и расторжения договора

