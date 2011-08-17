Теперь в отделениях банка «ТРАСТ» можно сфотографироваться с Брюсом Уиллисом и выиграть приз!

15 августа стартовала общероссийская акция банка «ТРАСТ» «Твое фото с Брюсом Уиллисом». Теперь посетителям всех офисов банка предлагаются не только качественные финансовые услуги, но и возможность сделать фото с голливудской кинозвездой.



Любой желающий может сфотографироваться с ростовой фигурой Брюса Уиллиса на свой телефон или фотокамеру и поучаствовать в онлайн-конкурсе.



Для участия в конкурсе в течение следующих трех недель необходимо зарегистрироваться на специально созданном промо-сайте и разместить там снимок с «крепким орешком». До 11 сентября посетители портала будут голосовать за лучшую фотографию.



По итогам голосования авторы трех победивших фото получат главные призы - стильные планшетные компьютеры Apple iPad 2.



Также всем участникам онлайн-конкурса гарантирован приз – обои для рабочего стола с Брюсом Уиллисом.



Кроме того, всем гостям промо-ресурса доступен шаблон, с помощью которого они могут создать свой собсвенный рекламный коллаж с актером.