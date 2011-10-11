Банк «ТРАСТ» предлагает новые возможности иностранным клиентам в сервисе «TRUST ONLINE»

Клиентам банка «ТРАСТ», не являющимся гражданами РФ, теперь доступен более полный пакет услуг интернет-банка.



С октября 2011 года клиенты-нерезиденты имеют возможность удаленно оплачивать мобильную связь, интернет, телевидение, коммунальные услуги, покупать билеты и совершать множество других банковских операций в дистанционной системе «TRUST ONLINE». При этом зачисление и перевод средств будет происходить незамедлительно.



Кроме того, через «TRUST ONLINE» клиенты-нерезиденты теперь могут осуществлять трансфер между картами банка «ТРАСТ» и совершать переводы на кредитные карты.



На сегодняшний день частным клиентам банка «ТРАСТ» по всей России доступен полномасштабный банковский интернет-сервис. Система «TRUST ONLINE» дает возможность управлять своими денежными средствами быстро и надежно в любое время суток из любой точки мира. Подключиться к сервису можно бесплатно, обратившись с документом, удостоверяющим личность, в ближайшее отделение банка.

Подробную информацию о дистанционном обслуживании частных клиентов узнавайте в офисах банка, на сайте, или по телефону горячей линии 8 800 200 11 44.







О банке «ТРАСТ»

Банк «ТРАСТ» входит в 30-ку крупнейших банков России (данные ЦБ РФ) и ведет свою историю с 1995 года. Банк предоставляет полный спектр услуг для частных клиентов, комплексное обслуживание корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу, является одним из лидеров на рынке инвестиционно-банковских услуг. Банк имеет одну из самых масштабных региональных сетей: представлен в 170 городах, расположенных в 60-ти регионах России, обслуживание клиентов осуществляется в 220 офисах от Калининграда до Владивостока. По итогам прошлого года банк «ТРАСТ» получил первую премию конкурса "БРЭНД ГОДА/EFFIE 2010".

