Вклад «Гарантированный» от банка «ТРАСТ» стал еще выгоднее

21 октября 2011 года максимальная ставка по вкладу «Гарантированный» повысилась до 10,5% в рублях. До 30 ноября 2011 года клиенты могут разместить от 3 000 до 700 000 рублей на срок от полугода до одного года и получить доход в размере 10,5 % годовых. Вклад «Гарантированный» является одним из наиболее выгодных в обновленной линейке депозитов банка «ТРАСТ».



При желании клиенты могут открыть вклад «Гарантированный» в системе «TRUST ONLINE», сэкономив время, или оформить заявку на вклад на сайте банка. Специалист банка перезвонит по указанному вами телефону и предложит оптимальный по удобству и доходности вариант размещения депозита.



Подробно обо всех депозитных продуктах банка «ТРАСТ» можно узнать на сайте, по многоканальному телефону 8 800 200 11 44 (круглосуточно, бесплатно) или в любом из 220 отделении банка по России.