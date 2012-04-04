Банк «ТРАСТ» усовершенствовал систему онлайн-оплаты покупок.
Техническое нововведение теперь позволяет клиентам банка еще быстрее и проще оплачивать товары и услуги на популярных сайтах и в платежных системах: amazon.com, ea.com, facebook.com, garmin.ru, google.com, iTunes, LiveJournal, megafon.ru, PayPal, Skype, soe.com, victoriassecret.com.
Безналичные платежи в интернете с каждым годом пользуются все большим спросом у держателей пластиковых карт банка «ТРАСТ». Банк обеспечивает клиентам высокие стандарты уровня безопасности и конфиденциальности при покупках в Сети. По прогнозам, расширение возможностей онлайн-платежей картами банка «ТРАСТ» повысит ежемесячный объем транзакций на 5 млн. рублей.
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