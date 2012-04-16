Майские праздники с подарками от банка «ТРАСТ»

С 10 по 30 апреля банк «ТРАСТ» проводит акцию и дарит подарки клиентам-держателям кредитных карт.



Владельцы кредиток и карт с установленным овердрафтом уже могут планировать свои майские праздники и покупать продукты для загородных пикников. За проведение стандартных денежных операций по карте в период с 10-го по 30-ое апреля банк «ТРАСТ» дарит клиентам мангал к открытию дачного сезона.



Необходимо лишь предоставить в офис банка* чеки на покупку товаров и оплату услуг или квитанции о снятии наличных в банкомате на общую сумму от 4 500 рублей (или эквивалента в другой валюте). Призы можно будет получить до 15 мая (включительно), по рабочим дням в любом центре выдачи подарков. Количество ограничено.





*Подробности акции, а также полный перечень центров выдачи подарков можно узнать на сайте, в ближайшем отделении банка или по телефону горячей линии - 8 800 775 88 88 (круглосуточно, бесплатно).