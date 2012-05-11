Банк «ТРАСТ» и ИД Sanoma Independent Media представляют первый интерактивный банковский таблоид

Банк «ТРАСТ» совместно с Издательским домом Sanoma Independent Media выпустил оригинальную online-версию корпоративной газеты для клиентов «Ваш банк «ТРАСТ», а также приложение для iPad, которое уже можно скачать в AppStore.



Теперь пользователи интернета и владельцы планшетных компьютеров могут в любое время, легко и быстро ознакомиться с уникальным контентом клиентского издания банка «ТРАСТ». Читателей ждут интересные и полезные материалы о финансовых продуктах и услугах банка, компактная верстка, удобная навигация, встроенные аудио и видеофайлы, возможность оставлять комментарии к статьям.



«В ближайшее время онлайн-решения станут значимым интерактивным каналом коммуникации с потенциальными и действующими клиентами банка, - отмечает Дмитрий Чуксеев, вице-президент по коммуникациям и маркетингу банка «ТРАСТ». – В этом году, в соответствии с принципами социальной ответственности, мы сокращаем использование физических рекламных носителей в пользу виртуальных. Цифровые коммуникационные инструменты обладают прозрачными схемами анализа эффективности, большим охватом и не требуют эксплуатации природных ресурсов».



«Online-газета банка «ТРАСТ» - уникальный и пока единственный такого рода проект на рынке. Это новая идеология и нетривиальный подход к финансовым изданиям, мощная техническая составляющая и интересное воплощение дизайнерской идеи. Такое сочетание позволяет успешно удерживать существующих и привлекать все новых читателей», - комментирует совместную работу Галина Устинова, Директор отдела Custom Publishing, Sanoma Independent Media.



Печатная газета «Ваш банк» выпускается ежеквартально с 2009 года. На сегодняшний день это первое и единственное в России банковское издание, выходящее в формате таблоида - яркое, доступное для понимания и интересное чтение о финансовых продуктах и услугах.



Тематика издания: тенденции развития российского финансового рынка, советы экспертов банка для предпринимателей и частных клиентов, актуальная информация о новых продуктах, услугах и специальных предложениях для клиентов банка «ТРАСТ». Также в газете: эксклюзивные материалы о Брюсе Уиллисе, комиксы и развлекательная рубрика о финансовых успехах и неудачах мировых знаменитостей.