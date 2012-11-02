Банк «ТРАСТ» проводит акцию «Бесплатные переводы и платежи» для пользователей интернет-банкинга TRUST ONLINE.
С 1 ноября 2012 до 31 января 2013 клиенты банка «ТРАСТ» смогут осуществлять внешние денежные переводы без комиссии в системе дистанционного обслуживания TRUST ONLINE.
Напоминаем, что через TRUST ONLINE клиенты ТРАСТа могут в рамках собственных средств бесплатно совершать:
- переводы между своими картами и счетами,
- переводы на карты других клиентов банка «ТРАСТ» и счета как физических, так и юридических лиц.
Так же TRUST ONLINE позволяет без комиссий, в том числе с кредитных карт, оплачивать услуги мобильной связи, Интернета и телефонии, проводить коммунальные платежи и многое другое.
Кроме того, с помощью интернет-банкинга TRUST ONLINE клиенты, не выходя из дома, могут открыть один или несколько наиболее выгодных вкладов из депозитной линейки банка «ТРАСТ».
Система TRUST ONLINE дает возможность управлять денежными средствами быстро и надежно в любое время суток из любой точки мира. Подключиться к сервису можно бесплатно, обратившись с документом, удостоверяющим личность, в ближайшее отделение банка.
Подробную информацию о дистанционном обслуживании частных клиентов можно узнать на сайте, по многоканальному телефону 8 800 775-88-88 (круглосуточно, бесплатно) или в любом отделении банка по России.
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