С 26 ноября до 16 декабря 2012г. клиенты банка «ТРАСТ» смогут получить бонус за свои платежи в системе интернет-банка TRUST ONLINE.
Для получения Бонуса необходимо соблюдение следующих условий:
1. В период проведения Акции Клиенту достаточно совершить 5 (пять) успешных (со статусом «Исполнено») платежей по оплате услуг поставщиков через раздел «Оплатить услуги» в системе интернет-банка TRUST ONLINE.
2. Каждый успешный платеж должен быть на сумму не менее 100 рублей 00 копеек.
Примечание:
Платежи могут быть как в пользу одного поставщика, так и в пользу разных поставщиков услуг.
Платежи могут быть произведены Клиентом с любой из имеющихся рублевых карт, эмитированных
НБ «ТРАСТ» (ОАО), за исключением карт для погашения.
Зачисление бонуса будет производиться следующим образом:
1. Бонус Клиенту зачисляется только один раз.
2. Зачисление бонуса будет произведено на специальный карточный счет той карты, с которой был совершен пятый успешный
платеж.
3. Клиенту будет зачислен бонус в размере суммы пятого успешного платежа, но не более 300 рублей 00 копеек.
4. Срок зачисления бонуса - 5 рабочих дней со дня окончания проведения Акции.
5. Зачисление бонуса не предусматривается в следующих ситуациях:
5.1. За другие успешные платежи, совершенные с карты/карт, но являющиеся 6, 7, 8, и т.д. по дате и времени платежами (в
разрезе всех успешных платежей от Клиента, совершенными в период действия Акции с помощью TRUST ONLINE через раздел
«Оплатить услуги»).
5.2. В случае если на момент зачисления бонуса карта заблокирована или срок действия карты закончился.
Обращаем ваше внимание, что до 31 января 2013г. продолжается акция «Бесплатные переводы и платежи» (http://www.trust.ru/retail/offers/detail71486), в рамках которой клиенты банка «ТРАСТ» могут осуществлять внешние рублевые
денежные переводы без комиссии в системе дистанционного обслуживания TRUST ONLINE.
Напоминаем, что подключение и обслуживание интернет-банка TRUST ONLINE - БЕСПЛАТНО.
Подключение к TRUST ONLINE можно осуществить в отделениях банка «ТРАСТ», при себе необходимо иметь документ,
подтверждающий личность.
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