Банк «ТРАСТ» предлагает новый сезонный вклад – «Праздничный»

Новый год ТРАСТ начинает с новым сезонным вкладом «Праздничный», который гарантирует клиентам банка повышенный доход при размещении средств даже на небольшие сроки.

Ставка по продукту «Праздничный» при открытии депозита на один год составляет 12% годовых, на 9 месяцев – 11.5%, на полгода – 11%. Минимальная сумма вклада – 30 000 рублей. Депозит пополняемый, минимальная сумма пополнения 10 000 рублей.

Клиенты могут оформить новый сезонный вклад в отделениях банка, через систему TRUST ONLINE или, для удобства и экономии времени, отправить онлайн-заявку.

Банк «ТРАСТ» предлагает клиентам удобные функциональные возможности, выгодные условия и привлекательные ставки по вкладам.

Подробности обо всех депозитных предложениях банка «ТРАСТ» можно узнать на сайте, по многоканальному телефону 8 800 775 88 88 (круглосуточно, бесплатно) или в любом отделении банка по России.