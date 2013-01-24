ТРАСТ расширяет возможности интернет-банка TRUST ONLINE

Банк «ТРАСТ» расширяет функциональные возможности интернет-банка для частных лиц. Теперь в системе TRUST ONLINE клиенты могут самостоятельно устанавливать временную блокировку* по своим картам, выпущенным банком «ТРАСТ» (за исключением карт, предназначенных для погашения кредита).



Кроме того, карту можно легко разблокировать в TRUST ONLINE без перевыпуска и дополнительного обращения в офис банка, независимо от того, каким способом была осуществлена блокировка – по телефону горячей линии, в отделении ТРАСТа или в интернет-банке.



Новая опция является бесплатной. Временная блокировка может быть установлена на любой неопределенный срок и поможет обезопасить денежные средства от несанкционированного доступа к ним в том случае, если клиент не планирует пользоваться банковской картой в ближайшее время, уезжает в отпуск или, например, не помнит, куда положил карту.



Интернет-банк TRUST ONLINE дает возможность круглосуточно управлять денежными средствами и совершать важнейшие банковские операции из любой точки мира. Через TRUST ONLINE можно без комиссии оплачивать услуги, узнавать остатки и получать выписки по счетам, переводить деньги, в том числе, на счета в других банках, обменивать валюту, управлять своими кредитами и вкладами, другое.



Подробнее о дистанционном обслуживании частных клиентов и возможностях интернет-банка TRUST ONLINE можно узнать на сайте, по телефону 8 800 200-22-05 (круглосуточно, бесплатно) или в любом отделении банка по России.



Информацию об остальных розничных продуктах банка «ТРАСТ» уточняйте по многоканальному телефону 8 800 775-88-88 (круглосуточно, бесплатно).



* - Временная блокировка – это временное приостановление обслуживания запросов подтверждения Банком прав Клиента на совершение операций с использованием Банковской карты или ее реквизитов.