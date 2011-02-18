НБ "ТРАСТ" и популярный сайт banki.ru сотрудничают уже более трех лет, поэтому мы с радостью согласились расширить свое присутствие,
когда коллеги предложили открыть рубрику "Друзья банков" для ТРАСТа.
Здесь мы будем размещать интересные новости банка,
отвечать на ваши вопросы, комментировать посты, обсуждать идеи клиентов и постоянных посетителей banki.ru.
Мы уверены,что это сотрудничество станет не только более удобным способом интерактивного общения,
но еще и принесет много пользы вам, нашим друзьям!
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