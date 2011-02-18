Отдыхать – хорошо, а отдыхать со скидкой – еще лучше: коллекция специальных предложений для держателей банковских карт НБ «ТРАСТ» пополнилась новыми привилегиями. Этой зимой к коллекции программ лояльности банка присоединились горнолыжный комплекс СНЕЖ.КОМ и Аквапарк «Ква-Ква Парк». При оплате услуг комплексов пластиковой картой НБ «ТРАСТ» можно получить существенные скидки!
Всесезонный горнолыжный комплекс СНЕЖ.КОМ
Здесь можно заниматься зимними видами спорта круглый год. Длина горнолыжного склона 400 м, ширина 60 м. Трасса оборудована кресельным и бугельным подъемниками. На склоне расположен сноу-парк. На территории комплекса действует каток и аква-зона, фитнес-центр, лазерный пейнтбол, интерактивный тир, игровая зона, магазины и рестораны. При оплате услуг комплекса банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка от 5% до 10% в зависимости от типа карты. Дополнительную информацию об условиях получения скидки и контакты можно узнать здесь.
Аквапарк «Ква-Ква Парк»
Крупнейший в России парк водных развлечений с широким ассортиментом водных горок протяженностью от 90 до 120 метров. Также имеется волновой бассейн, лагуна со сказочными гротами, гидромассажем, звездным небом, гейзерами и радужной подсветкой, джакузи с горячей водой и струями для гидромассажа, уникальный банно-саунный комплекс от Klafs. При оплате услуг комплекса банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка от 10% до 15% в зависимости от типа карты. Дополнительную информацию об условиях получения скидки и контакты можно узнать здесь.
Партнерами банка уже являются: компания Alessandro Group (салоны красоты), магазины LTB (продажа джинсов), ресторан Alt Berlin, туристические агентства TEZ TOUR, CORAL TRAVEL, Пафос.
Список специальных предложений постоянно пополняется. С условиями программы и ее новостями можно ознакомиться на сайте http://www.trust.ru/.
Скидки предоставляются указанными компаниями по их усмотрению и в предусмотренном ими порядке. НБ «ТРАСТ» не несет никаких обязательств по предложениям этих компаний, в частности, касающимся предоставления указанных скидок, или в связи с ними. Информация о скидках приводится на основании данных, полученных от соответствующей компании. Скидки не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Сроки действия предложений ограничены. Настоящие предложения недействительны, когда они попадают под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Настоящие специальные предложения не подлежат замене на товар или денежный эквивалент.
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