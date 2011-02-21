В отделении НБ «ТРАСТ» на Кутузовском проспекте открылась новая художественная выставка

C 14 февраля в отделении Национального банка «ТРАСТ» на Кутузовском проспекте открыта персональная выставка художника Ильи Птичкина, входящего в творческое объединение «Новые передвижники». Экспозиция состоит из восьми работ, на которых изображены морские и речные пейзажи.



Илья Птичкин родился в Саратове в октябре 1973 года. В 1992 году с отличием окончил Саратовское художественное училище. После службы в армии поступил на живописный факультет Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, который окончил с красным дипломом.



Птичкин - яркий представитель русской реалистической школы живописи, техника и философия которой традиционно, начиная с середины XIX века, преподаются во всех художественных училищах и академиях России.



По мнению художника, именно реализм, является вершиной мастерства и основой всех современных художественных направлений и стилей. «В этом я убедился, изучая в европейских музеях полотна Рембрандта, Вермеера, Веласкеса», – говорит Илья Птичкин – «Уникальная техника живописи с разнообразными этапами прописей и лессировок создает таинственную атмосферу картин старых мастеров. Поэтому в своей работе я очень много внимания уделяю изучению техники и технологий живописи, экспериментирую с различными материалами…»



Молодой мастер много работает с натуры – пейзаж является его любимым жанром. «Отразить время, почувствовать связь с будущим – вот, к чему я стремлюсь в своем творчестве», – заявляет Илья Птичкин.



Картины Ильи Птичкина находятся в частных коллекциях в России, Голландии, Бельгии, Германии, Англии, США и Японии, а также в Саратовском музее имени Константина Федина.