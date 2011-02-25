Мы едим, чтобы жить, а чтобы жить приятно – мы едим вкусно. С 21 февраля этого года держатели пластиковых карт Национального банка «ТРАСТ» могут получить существенные скидки на гастрономические удовольствия. Привилегии действуют в ресторанах сети «Старина Мюллер», в сети кофеин «Бискотти», AMG cafe, а так же в пивных барах «Лентяй», ресторанах Alt Berlin и пиццерии «Pepe&Roni».
Завтракайте за свежей газетой, обедайте с семьей, ужинайте с друзьями – главное не забудьте сообщить официанту, что будете расплачиваться пластиковой картой НБ «ТРАСТ»!
Сеть ресторанов «Старина Мюллер»
Различные по интерьеру просторные залы оформлены в немецком стиле. Изолированные друг от друга помещения хорошо подготовлены для проведения банкетов, свадеб, юбилеев, да и просто корпоративных мероприятий.
При оплате счета в ресторане сети «Старина Мюллер» банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка 10% (Кроме табачных изделий).
"Кафе "Бискотти"
Сеть небольших городских кафе, с интерьером в духе уютного минимализма и масштабным меню в лучших традициях европейской, домашней кухни. Славятся своими роскошными десертными витринами.
При оплате счета в сети кафеин «Бискотти» банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка от 10% до 20% в зависимости от типа карты.
«AMG cafe»
Стильное и уютное кафе, интерьер которого выполнен в стиле Hi-Tech. В меню кафе представлены блюда русской, итальянской, кавказской и японской кухни, изысканные десерты, обширное барное меню, разнообразные сорта чая. К услугам посетителей комфортная атмосфера, мягкие диваны, WiFi, кальяны и приятная музыка.
При оплате счета в ресторане сети «AMG cafe» банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка 10%.
Бар «Лентяй»
По-домашнему теплый и уютный дизайн, кирпичная кладка, основательная мебель из дерева и забавные ретро-вещицы. В кафе «Лентяй» представлено около 80 пивных марок со всей Европы. В меню найдутся все привычные пивные appetizer - разнообразные сочные немецкие колбаски, свиные ребрышки, куриные крылышки BBQ, креветки по фирменному рецепту, на тонком тесте.
При оплате счета в баре «Лентяй» банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка 10%.
Пиццерия «Pepe&Roni»
Пиццерия расположена в историческом центре столицы, на Старой Слободе. "Pepe&Roni" может похвастаться огромным выбором пиццы, которую готовят только из свежего теста.
При оплате счета в пиццерии «Pepe&Roni» банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка 5%.
Alt Berlin
Подчеркнутая пышная обстановка торжественности в сочетании с монументальностью старинных сводов 18 века и антикварной мебели из настоящего древесного массива. Приятная спокойная обстановка с возможностью уединения в vip заллах.
При оплате счета в ресторане сети «Alt Berlin» банковской картой НБ «ТРАСТ» действует специальная скидка 10%.
Дополнительную информацию об условиях получения скидки и контакты можно узнать здесь:http://www.trust.ru/private_person/card/credit/partners/.
Партнерами банка уже являются: компания Alessandro Group (салоны красоты), магазины LTB (продажа джинсов), туристические агентства TEZ TOUR, CORAL TRAVEL, Пафос, Аквапарк «Ква-Ква», Межсезонный горнолыжный комплекс СНЕЖ.КОМ, Клиника «Океан Здоровья».
Список специальных предложений постоянно пополняется. С условиями программы и ее новостями можно ознакомиться на сайте: http://www.trust.ru.
Скидки предоставляются указанными компаниями по их усмотрению и в предусмотренном ими порядке. НБ «ТРАСТ» не несет никаких обязательств по предложениям этих компаний, в частности, касающимся предоставления указанных скидок, или в связи с ними. Информация о скидках приводится на основании данных, полученных от соответствующей компании. Скидки не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Сроки действия предложений ограничены. Настоящие предложения недействительны, когда они попадают под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Настоящие специальные предложения не подлежат замене на товар или денежный эквивалент.
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