Хорошее начало – это половина успеха: НБ «ТРАСТ» представляет новое предложение для бизнеса «Удачный старт 2011»

Хорошее начало – это уже половина успешного дела. Национальный банк «ТРАСТ» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям уникальный пакет услуг – «Удачный старт 2011» - выгодное предложение для бизнеса, позволяющее повысить доход предприятия, сэкономить время и ресурсы.



Всего за 2011 рублей можно получить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию «Траст Онлайн Бизнес» («Банк Клиент»), открытие рублевого счета компании и его ведение до конца 2011 года.



Кроме того для клиентов, воспользовавшихся предложением «Удачный старт 2011», на 0,5% увеличена доходность по депозитам, а также процентам, начисляемым на ежедневный и неснижаемый остаток на счете.



«Удачный старт 2011» - удобное и выгодное начало сотрудничества с банком для клиентов малого и среднего бизнеса!



С подробностями пакетного предложения «Удачный старт 2011» можно ознакомиться на сайте, в ближайшем филиале банка или по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 11 99.



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Национальный банк «ТРАСТ» входит в 30-ку крупнейших банков России и оказывает полный спектр качественных финансовых услуг малому и среднему бизнесу: кредитование, овердрафты, РКО, эквайринг и многое другое. По версии делового журнала «Эксперт» и портала РБК.Рейтинг – НБ «ТРАСТ» входит в десятку лидеров по портфелю выданных кредитов малому и среднему бизнесу.