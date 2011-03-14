Информация о кредитных историях

«Ренессанс Кредит» объявляет о запуске с февраля 2011 года новой услуги – предоставлении клиентам данных об их кредитных историях.

Самостоятельное получение необходимой информации требует личного визита в Бюро Кредитных Историй, что, безусловно сопряжено с большой тратой времени и сил.

Воспользовавшись услугой, которую предлагает «Ренессанс Кредит», Вы сможете получить необходимые сведения в любом Отделении Банка в течение 10 минут.

Механизм услуги прост: Вы пишете заявление на получение отчета, оплачиваете в кассе стоимость услуги, возвращаетесь к сотруднику банка и получаете отчет о своей кредитной истории. Данная услуга предоставляется на платной основе. Ее стоимость составляет: для Москвы и Санкт-Петербурга -750 рублей (включая НДС), для Регионов - 650 рублей (включая НДС). Чтобы воспользоваться услугой, Вам необходимо иметь при себе общегражданский паспорт.



«Вместе с ростом рынка потребительского кредитования росло количество кредитных историй. Действия мошенников и технические ошибки, к сожалению, также находили отражение в этих данных. Негативные последствия данного явления испытывают на себе некоторые добросовестные заемщики, или люди, никогда не бравшие кредиты. Мы работаем с более чем четырьмя миллионами клиентов и внимательно изучаем их потребности. Поэтому разработали и предложили такую услугу, как помощь в предоставлении кредитных историй. Мы надеемся, что она сделает получение кредита клиентами максимально простым и быстрым», – комментирует Ирина Лимитовская, старший вице-президент, руководитель департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс Кредит».

