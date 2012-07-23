Платежи по картам через Элекснет - Без комиссии!

Друзья, у меня для вас хорошая новость!



С 1 августа 2011 г. вводится бескомиссионное погашение задолженности по банковским картам всех видов и тарифов через сеть терминалов Элекснет*. Вне зависимости от того, какое меню вы будете использовать – Записную книжку или Главное меню терминала.

Это изменение касается любых терминалов сети Элекснет, как установленных внутри офисов Банка, так и устройств, размещенных на улицах, в торговых центрах, переходах.

Таким образом, сеть Элекснет становится для вас максимально выгодным способом пополнения кредитных карт.



Отмечу, что платежи по продукту «Нецелевой кредит на карту» и всем другим видам кредитов по-прежнему будут приниматься с комиссией, согласно тарифам ниже:



Тарифы по погашению кредитов всех видов (кроме кредитных карт) через терминалы Элекснет:

- терминалы, расположенные в отделениях Банка: 1% от суммы платежа, минимум 30 руб., но не более 300 руб.;

- внешние терминалы: 1,98% от суммы платежа, минимум 30 руб.



Платежи по кредитам через меню «Записная книжка»:

- внешние терминалы: 1,4% от суммы платежа, минимум 20 руб.;

- внутренние в отделениях Банка: 0,85% от суммы платежа.



Платежи в счет пополнения вкладов (в случае, если пополнение предусмотрено условиями вклада) по-прежнему принимаются без комиссии в любом терминале Элекснет.



Подключение услуги «СМС информирование» по потребительским и нецелевым кредитам через внешние и внутренние терминалы является платным. Комиссия за подключение данной услуги составит 1,98% от суммы платежа, минимум 20 руб.



*Важно! Комиссия за внесение через «Элекснет» в отделениях банка составляет 30 руб.