Мгновенное пополнение мобильного телефона с карты «Ренессанс Кредит»

Мы расширили функционал наших кредитных карт. Теперь держатели карт банка могут мгновенно и без комиссии пополнять счета своих мобильных телефонов по sms.

Для перечисления средств абонентам МТС, Билайн и Мегафон, которые находятся на территории России, достаточно отправить сообщение на короткий номер 9944 с текстом TEL xхx, где ххx – сумма в рублях. Во всех остальных случаях – другой оператор сотовой связи, пополнение баланса за границей – следует использовать номер +7 965 54 999 44 и тот же формат сообщения.



«Мы стремимся быть ближе к клиентам, поэтому продолжаем активно развивать сервисы дистанционного обслуживания. Новая опция позволяет быстро и легко, имея под рукой нашу банковскую карту, пополнять баланс мобильного телефона в любое удобное время и в любом удобном месте. А значит, всегда быть на связи со своими родными и близкими, – прокомментировал Владислав Вербин, вице-президент, директор департамента банковских карт «Ренессанс Кредит».