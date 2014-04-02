Майские праздники



"01", "02", "04", "09" и "11" мая 2014 г. ­отделения "Ренессанс Кредит", за исключением ККО "Балаково" и ККО "Железногорск", работать не будут.

"03" и "10" мая 2014 г.обслуживание клиентов будет осуществляться дежурными отделениями, указанными в данном списке (режим работы дежурных отделений - с 10:00 до 17:00 по местному времени), а также ККО "Балаково" (режим работы - с 10:00 до 17:00 по местному времени) и ККО "Железногорск" (режим работы - с 09:00 до 21:00 по местному времени).

"12" мая все отделения "Ренессанс Кредит" возобновят свою работу в обычном режиме.