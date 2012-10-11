Популярные сообщения

Москву украшают удивительные и неповторимые здания, представляющие подлинную архитектурную ценность. Заселяющие их современные банки придают особый флер старине. Расскажу о тройке самых, на мой взгляд, необыкновенных.
Почти напротив любимого мной театра Ленком, в Настасьинском переулке, высится серо-бирюзовое здание с надписью на фронтоне «Российская ссудная казна», сильно напоминающее терем Древней Руси. Этот каменный шедевр, который ныне занимает в основном Центробанк, – весь в резных орнаментах, с башней, двухглавыми орлами, колоннами, рельефной кладкой. Строился он три года, аккурат перед революцией 1917-го, архитекторами Владимиром Покровским и Богданом Нилусом. Сколько лет прошло – а глаз не оторвать от этого терема.
Многие наверняка помнят здание «Банка Москвы» на Кузнецком мосту, выполненное в стиле ренессанса. Оно - словно осколок Италии в Москве. Примечательно, что здание целенаправленно создавалось в конце XIX века для размещения там Московского международного торгового банка.
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