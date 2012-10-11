Популярные сообщения

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Татьяна Долякова 11.10.2012 09:05 2308tanya
Банки и архитектурные ценности
Москву украшают удивительные и неповторимые здания, представляющие подлинную архитектурную ценность. Заселяющие их современные банки придают особый флер старине. Расскажу о тройке самых, на мой взгляд, необыкновенных. Почти напротив любимого мной театра Ленком, в Настасьинском переулке, высится серо-бирюзовое здание с надписью на фронтоне «Российская ссудная казна», сильно напоминающее терем Древней Руси. Этот каменный шедевр, который ныне занимает в основном Центробанк, – весь в резных орнаментах, с башней, двухглавыми орлами, колоннами, рельефной кладкой. Строился он три года, аккурат перед революцией 1917-го, архитекторами Владимиром Покровским и Богданом Нилусом. Сколько лет прошло – а глаз не оторвать от этого терема. Многие наверняка помнят здание «Банка Москвы» на Кузнецком мосту, выполненное в стиле ренессанса. Оно - словно осколок Италии в Москве. Примечательно, что здание целенаправленно создавалось в конце XIX века для размещения там Московского международного торгового банка. Читать далее
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Татьяна Долякова 24.09.2012 15:11 2308tanya
Горячие инвестиционные дни
Минувший XI Международный инвестиционный форум «Сочи-2012» выдался горячим – было +30 и волшебное солнце – и насыщенным: в течение дня проходило до 20 круглых столов, брифингов, диспутов, пленарных дискуссий и заседаний. Да и собрал форум более 7300 представителей российского бизнеса и власти. Павильоны регионов – один краше другого. А самый дорогой – интерактивная переговорная Ассоциации стратегических инициатив, где жизнь била ключом. С законной гордостью делюсь информацией о том, что АСИ и «Роснефть» на форуме подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проектов и инициатив. Главный интерес для меня представлял круглый стол «Человеческий капитал: как остановить отток?». Расставлял акценты модератор – Андрей Баркин, руководитель Центра образовательных разработок Сколково. Осталось общее послевкусие, что готовых рецептов – нет. Но есть, тем не менее, четкие векторы решений и большая работа отдельных организаций, компаний, людей. Читать далее
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Татьяна Долякова 10.09.2012 11:27 2308tanya
Эти сладкие восемь процентных пунктов…
Согласитесь, лето мы провели в лирических переходах от пессимизма к оптимизму. Журналисты, бизнесмены жонглировали словом «кризис» как хотели и не осторожничали. А когда Ernst & Young опубликовала результаты второго исследования инвестиционной привлекательности России, то стало чем аргументировать свой оптимизм. Наиважнейшее – инвестиционная привлекательность России повысилась на 8 процентных пунктов по сравнению с 2011 годом, что является самым высоким показателем во всем мире! Также по мнению 39% инвесторов наибольший поток инвестиций в ближайшие два года будет направлен в горнодобывающую и нефтегазовую отрасли. На сегодня, как считает Росстат, основной поток иностранных инвестиций идет в сферу финансов, обрабатывающее производство. Если перевести эти показатели в плоскость подбора персонала, то инвестиции напрямую связаны с организацией рабочих мест, а значит, и подбором персонала. К сентябрю 2012 года емкость рынка кадровых услуг, на мой взгляд и по мнению моих коллег, выросла на 10–20% по сравнению с тем же периодом 2011 года. Читать далее
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Татьяна Долякова 27.06.2012 11:31 2308tanya
Если бы деньги лились питерским дождем…
С Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) привезла впечатления – свежие и яркие, как бизнес-калейдоскоп. Инвестиции и приватизация – это, пожалуй, два краеугольных вопроса форума. Решение их требует очень много сил и времени и государственных структур, и реального бизнеса, так что уверена: и в следующем году они не потеряют актуальности. Поскольку являюсь членом Агентства стратегических инициатив (АСИ), то считаю важным событием ПМЭФ круглый стол на тему: «Правовая среда и её влияние на бизнес». Главная идея выступления на круглом столе генерального директора АСИ Андрея Никитина звучала так: «Дорожную карту по защите прав инвесторов мы будем делать вместе с омбудсменом, а реализовывать её так, чтобы у него было поменьше работы». Лучшую площадку форума выбрать сложнее, чем серьги на бархатной витрине. Вечерний прием журнала Forbes и компании Yota в Михайловском театре развеселил. На вечеринке «имени себя» Михаил Прохоров в наряде casual встречал гостей в не менее демократичном стиле. Читать далее
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Татьяна Долякова 14.06.2012 12:14 2308tanya
Магия доброжелательности как банковский магнит
Банк, конечно, не театр, но он тоже начинается с «вешалки» - того, как тебя встретят и обслужат. И проценты - процентами, но качество обслуживания, сервис играют далеко не последнюю роль в формировании нового и удержании имеющегося клиентского пула. Я решила поступить предельно просто: составить рейтинг качества обслуживания в банках путем опроса сотрудников нашего агентства, друзей и коллег. И вот итоги. Корпоративно мы любим «СБЕРБАНК». И надо отметить, что за последний год он сделал качественный шаг вперед. Несмотря на вечные очереди, администраторы зала в фирменной одежде, что приятно, стараются быть максимально полезными и «выруливать» самые нестандартные ситуации с самыми неожиданными посетителями. И кондиционеров в отделениях явно стало больше! «АЛЬФА БАНК» был отмечен как банк, в котором комфортные процедуры по открытию и обслуживанию карты. А отделение на Старом Арбате с детским уголком, корпоративным журналом, креслами, улыбчивым и быстрореагирующим персоналом назвали одним из лучших в столице. Читать далее
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Татьяна Долякова 06.06.2012 18:18 2308tanya
Скромное обаяние кредитки
Согласитесь, использование кредитной карты – удобный вариант оплаты услуг и товаров. Причем чем дороже покупка, тем комфортнее оплата кредиткой - как с точки зрения безопасности, так и скорости денежной операции. В Европе, Юго-Восточной Азии, США оплата кредиткой – как вдох и выдох, а наличные в размере даже 100 у.е. вызывают некое удивление, если не сказать недоумение. И по этим-то купюрам, кстати, сразу можно отличить россиянина за границей… И лично меня бесконечно обрадовало заявление Антона Силуанова, главы Министерства финансов России, что в ближайшее время ведомство подготовит законопроект, который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты. А бюджетные организации плюс реальный сектор равно «кредитизация» всей страны! И тут-то ребром встанет вопрос: а ведь в России кроме финансовой подоплеки вопроса, нужно еще и культуру использования безнала привить, полить, окучить, как преданный садовник взращивает свои розы. Читать далее
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