Скромное обаяние кредитки

Согласитесь, использование кредитной карты – удобный вариант оплаты услуг и товаров. Причем чем дороже покупка, тем комфортнее оплата кредиткой - как с точки зрения безопасности, так и скорости денежной операции.

В Европе, Юго-Восточной Азии, США оплата кредиткой – как вдох и выдох, а наличные в размере даже 100 у.е. вызывают некое удивление, если не сказать недоумение. И по этим-то купюрам, кстати, сразу можно отличить россиянина за границей…

И лично меня бесконечно обрадовало заявление Антона Силуанова, главы Министерства финансов России, что в ближайшее время ведомство подготовит законопроект, который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты. А бюджетные организации плюс реальный сектор равно «кредитизация» всей страны!

И тут-то ребром встанет вопрос: а ведь в России кроме финансовой подоплеки вопроса, нужно еще и культуру использования безнала привить, полить, окучить, как преданный садовник взращивает свои розы. И это весомый труд, который предстоит ведомству, ведь на отечественных просторах даже не всегда встречается собственно доступ к банковским услугам.

Москва – не вся Россия, но и в столице немало сложностей с кредитками. В идеале надо бы банкоматы установить в продуктовых магазинах, торгово-развлекательных, бизнес-центрах, многофункциональных комплексах, ресторанах, гостиницах, кинотеатрах, концертных залах. Бюджет и размах решаемого вопроса – масштабный, но ведь игра действительно стоит свеч. Мы же хотим органичнее интегрироваться в мировую экономику, безусловно, сохраняя свою аутентичность, значит, и тратиться придется. И кибермошенникам поумерить свои аппетиты, а «реальным пацанам» - знать, что за разгром банкомата кувалдами, срок будет «светить» серьезный.

Кредитка и в кошельке хорошо смотрится, и легче, чем нал, весит, а золотая или платиновая – и вовсе солидность возможностей выдает. В общем, ждем «культурно-кредитной» революции…