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Скромное обаяние кредитки

06.06.2012 18:18 30 2 805 просмотров
Согласитесь, использование кредитной карты – удобный вариант оплаты услуг и товаров. Причем чем дороже покупка, тем комфортнее оплата кредиткой - как с точки зрения безопасности, так и скорости денежной операции.
В Европе, Юго-Восточной Азии, США оплата кредиткой – как вдох и выдох, а наличные в размере даже 100 у.е. вызывают некое удивление, если не сказать недоумение. И по этим-то купюрам, кстати, сразу можно отличить россиянина за границей…
И лично меня бесконечно обрадовало заявление Антона Силуанова, главы Министерства финансов России, что в ближайшее время ведомство подготовит законопроект, который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты. А бюджетные организации плюс реальный сектор равно «кредитизация» всей страны!
И тут-то ребром встанет вопрос: а ведь в России кроме финансовой подоплеки вопроса, нужно еще и культуру использования безнала привить, полить, окучить, как преданный садовник взращивает свои розы. И это весомый труд, который предстоит ведомству, ведь на отечественных просторах даже не всегда встречается собственно доступ к банковским услугам.
Москва – не вся Россия, но и в столице немало сложностей с кредитками. В идеале надо бы банкоматы установить в продуктовых магазинах, торгово-развлекательных, бизнес-центрах, многофункциональных комплексах, ресторанах, гостиницах, кинотеатрах, концертных залах. Бюджет и размах решаемого вопроса – масштабный, но ведь игра действительно стоит свеч. Мы же хотим органичнее интегрироваться в мировую экономику, безусловно, сохраняя свою аутентичность, значит, и тратиться придется. И кибермошенникам поумерить свои аппетиты, а «реальным пацанам» - знать, что за разгром банкомата кувалдами, срок будет «светить» серьезный.
Кредитка и в кошельке хорошо смотрится, и легче, чем нал, весит, а золотая или платиновая – и вовсе солидность возможностей выдает. В общем, ждем «культурно-кредитной» революции…

Комментарии 30

Mephistophilus  (Desperado17)
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да но все равно нам далеко до запада
вот пример
Власти Швеции планируют в скором времени отказаться от наличных денег. В этой стране почти каждый житель пользуется пластиковой картой. В настоящее время в большинстве шведских городов пластиковыми картами расплачиваются практически везде, даже в общественном транспорте. Церковь также принимает пожертвования с карт, без применения наличных денег.
Татьяна Долякова  (2308tanya)
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У России всегда свой, ни на какую страну не похожий, путь... Прорвемся:))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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При ныне существующих полубантитских отношениях закон-банк-клиент нал никуда не деть.
Шарухин Антон  (toshik80)
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"законопроект, который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты"
Да они их и так во всю используют. Работаю со многими бюджетниками везде ЗП на карты перечисляется. Но им (бюджетникам) фиолетово, на карту или наликом, они за зарплатные проекты не платят. В отличие от бизнеса, с которого господа банкиры так и норовят состричь.
И если зарплатный проект можно почти бесплатный найти, то за эквайринт 2% комиссии не греши отдай. А если ты еще и оборотов не обеспечишь дак еще и оборудование купи. И что-то как-то не очень и много желающих на эквайринге сидеть.
А недавно ездил на самый край Архангельской области. В богом забытое место, по работе. У них там тоже есть бюджетники и тоже на карту зарплаты получают. Но есть одно маленькое но....
Ближайший банкомат находится в 35 км от поселка ну и никакого эквайринга в местном сельпо. Только счеты.
Вот выберут они посыльного, отдадут ему карты вместе с пин-кодами и он всем зарплату наликом привозит. (на карты переведенную) smile:)))

З.Ы. Если б не было так грустно
Scud  (Scud)
#
Я так понял, что имеются в иду не зарплатные проекты, а прием платежей и прочие расчеты с клиентами. Нет?
Scud  (Scud)
#
Вообще-то, речь идет о законопроекте, "который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты".
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
1. Согласитесь, использование кредитной карты – удобный вариант оплаты услуг и товаров.
2. В идеале надо бы банкоматы установить в продуктовых магазинах, торгово-развлекательных, бизнес-центрах, многофункциональных комплексах, ресторанах, гостиницах, кинотеатрах, концертных залах.
Зачем, по-вашему, надо установить банкоматы в этих местах? Неужели для оплаты товаров и услуг? )) А какие услуги и товары лично вы оплачиваете в банковском автомате (ATM)?
Татьяна Долякова  (2308tanya)
#
Кредитка и банкомат = комфорт и безопасность. Лично - от интернет-услуг до больших и маленьких женских секретов. smile;)
Scud  (Scud)
#
Цитата
золотая или платиновая – и вовсе солидность возможностей выдает

Золотая и платиновая в большинстве случаев выдают не "солидность возможностей", а склонность к понтам.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
В идеале надо бы банкоматы установить

Что-то не очень понимаю, как связаны банкоматы и кредитки smile:)
Евгений  (Адреналин1)
#
Карта безусловно удобная вещь, без которой сейчас уже никуда, но нужно соблюдать осторожность при пользовании картами. Сам уже много лет сотрудник Банка и прекрасно знаю все подводные камни карт. За границей расплачиваться картой верный признак обречь себя на риски связанные с мошенниками. В идеале нужно иметь как минимум три карты: 1. Зарплатная - исключительно для снятия зарплаты (ни в коем случае нельзя ей расплачиваться) один раз мой хороший коллега во Франции расплатился картой в очень приличном отеле. По возвращению в Москву обнаружил, что с его карты пытались снять 5000 ЕВРО, благо этих денег на карте не было, точнее там вообще ничего после отпуска не осталось и благо там не было кредитного лимита, карту пришлось блокировать и выпускать новую, и таких случаев у меня в памяти очень много. И это Франция, дорогой отель, а что будет после Турции, Египта или Таиланда. 2. Карта в валюте (доллары или Евро) для пользования за границей, на эту карту в идеале нужно класть деньги только перед поездкой куда либо и ровно столько сколько нужно. 3. Рублевая для оплаты покупок в России, хранение денег по аналогии с пунктом № 2.
Scud  (Scud)
#
Цитата
Сам уже много лет сотрудник Банка

"Много" -- это сколько? И что за "Банк" такой, если не секрет?
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Да, мне тоже показались весьма забавными рекомендации Евгения smile:yep:
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Отчего же? Вполне разумные комментарии...

Мое мнение - зарплатных карт вообще не должно быть. Должен быть отдельный счет в банке, на который переводится зарплата и с которого (в дальнейшем) работник уже сам переводит деньги туда, куда ему нужно (гасит задолженность по кредитке, откладывает на депозит, оплачивает ком. услуги) через интернет банк с хорошей защитой.
Scud  (Scud)
#
По поводу разумности рекомендаций есть другое мнение.

Насчет "отдельного счета в банке": в норме человек должен получать з/п на счет в том банке, в каком он считает нужным (что он после этого делает со своими деньгами -- его(ее) личное дело). Но суровая отечественная реальность весьма далека от нормы. Поэтому согласен, что "зарплатная карта" -- это ненормально, но на данный момент многие наши соотечественники не могут без нее обойтись.
Евгений  (Адреналин1)
#
Scud

Восьмой год пошел. Какая разница, что за Банк?
Scud  (Scud)
#
Для работника банка рекомендации немного странные (скажем так, чтобы никому обидно не было). Что за банк интересно в основном из-за написания с заглавной буквы. Ну и так, на всякий случай тоже.
Евгений  (Адреналин1)
#
Для рисковика, рекомендации вполне разумные, я же в первую очередь о рисках думаю smile:D
Scud  (Scud)
#
Ok, скажем так, чтобы было понятно: ваши рекомендации звучат разумно для "домохозяйки" (термин условный, означает человека, обладающего в лучшем случае поверхностными знаниями по обсуждаемой теме). Впрочем, среди тех, кто работает в банке "восьмой год" такие люди тоже, наверное, есть -- уборщицы, охранники и т.п. На человека, "прекрасно знающего все подводные камни карт" ваши рекомендации, извините, "не тянут".
Евгений  (Адреналин1)
#
Как раз таки рекомендации и для знающих цену риску людей и для всех остальных. Домохозяйки, уборщицы и охранники,тоже рискуют своими деньгами расплачиваясь кредитной картой где либо. Но если Вы считаете что кредитная карта надежный инструмент для защиты денежных средств напишите почему. Я допустим все подводные камни карт знаю, достаточно узнать номер карты ФИО владельца, дату до которой годна карта и CVV, что бы совершить по карте покупку абсолютно в любом интернет магазине не имея при себе этой карты, а для того, что бы все это узнать достаточно сделать копию карты, это может сделать любой официант когда Вы передаете ему карту для оплаты. Можно даже просто переписать реквизиты карты и Вы уже рискуете потерять средства с пластиковой карты.

А на счет тянут не тянут это явно не Вам решать а пользователям карт, я лишь выражаю свое мнение по данному вопросу.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Интересная рекомендация. У меня однажды после поездки при потраченной "там" примерно тысяче долларов на карте оказался выбранным (с учетом зарезервированных средств) почти весь лимит в 2500. Класть свои деньги - это их на месяц замораживать. Класть ровно столько, сколько нужно - кто мне работающий хрустальный шар подарит, чтобы я заранее мог узнать, а сколько же будет нужно?
Евгений Морозов  (boommen)
#
Говорим "кредитки" - подразумеваем "безналичный расчет", т.е использование своих денег, или те самые "кредитные карты" - использование денег банка с уплатой за них процентов?

В первом случае - заработал, потратил.
Во втором - потратил, надеешься заработать и отдать, а еще платишь минимум 25% годовых сверху.

Как бы есть разница.
Scud  (Scud)
#
Никто не заставляет тратить деньги банка с уплатой за них процентов. Пользуйтесь картам нормальных банков с так называемым "честным грейсом", и платить "сверху" ничего не придется. Опять же, никто не заставляет тратить больше, чем зарабатываете. Так что разница действительно есть, но в пользу кредиток.
Евгений Морозов  (boommen)
#
Scud,
Карты бывают и не кредитные.

В статье же, звучит кредитка, кредитка, кредитная революция, а подразумевается безналичный расчет.
Гектор  (Гектор)
#
Обяжут использовать кредитки!
Я не ожидаю прорыва и выхода на новые рубежи в использовании кредитных карт. По-крайней мере - быстро!
Где-то полгода назад начал переписку с Газпромом о том, что, как мне кажется, деньги этой компании совсем не нужны.
Повод: пытался добиться возможности оплаты за газ кредитными картами на сайте Мособлгаза. Одна из очевидных причин возникновения задолжностей пользователей за газ - невозможность заплатить за потребление газа на даче не выходя из московской квартиры. Если я, скажем, зимой на дачу не езжу, то платить за газ мне довольно сложно, поскольку сделать это возможно только в банкоматах своего дачного района!
Сначала все ведомства, куда меня переправляли писали, о своих достижениям в области внедрения безналичных оплат, но потом, вникнув в проблему глубже, отправляли дальше. Последний ответ оптимистический: сделаем все до конца года!
Не верю!
Например, Электросбыт вроде как ввел давно безналичную оплату на своем сайте. Только вот ведь какая проблема: при оплате нужно заполнять всякие бессмысленные данные, которых у вас под рукой может и не быть, если платите за потребление электроэнергии в другом населенном пункте. Например, текущие показания счетчика и предыдущие. Не сделав пометок в этих пунктах ничего оплатить не удастся. И что, скажите на милость, мне для оплаты за электроэнергию, в моей питерской квартире мне теперь ехать в Питер снимать там показания счетчика?
Резюме. Процесс внедрения оплаты за различные услуги наших монополистов будет идти не быстрее, чем до громких заявлений министра финансов. Вам скоро объявят о полной победе, но при внимательном изучении вопроса окажется, что продвижение носит очень ограниченный характер!
Elena
#
Коллеги, а что же делать бабушкам и дедушкам, у которых нет в кошельках ни золота, ни платины. Нужна ли им эта культурная революция, что скажите?
Orest  (Orest)
#
В наших условиях борьба с налом - отъем еще одной свободы граждан.
Энтузиастического восторга не разделяю.
А на кого рассчитаны идиотские рекомендации банкиров (карточку - чтоб нал не носить, и носить нал, потому что карточка может не сработать) вкупе с их же нулевой ответственностью - суть есть тайна великая.
mult bus  (multibusiness)
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В гробу я видал кредитки
Банки ставят на колени народ smile;)
Алексей Паков  (Митрандил)
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Раньше для использования резервных денег в отъезде были аккредитивы. Теперь вполне можно использовать карты. Конечно, для чего их еще можно использовать тем, кто деньги зарабатывает, а не берет в тумбочке, покрыто глубочайшей тайной (особенно т.н. кредитки, т.е. карты с которых можно украсть существенные суммы).
Очень смешно выглядят рекомендации Банкиров иметь тучу карт. Сами навязали зарплатные карты (эти самые Банкиры), а теперь рассказывают, что их нельзя никому показывать и никуда брать (это совершенно верно!). Кагого же р...а Банкиры, а тут еще и недреманное за нашими деньгами Государство собирается нас еще и повсеместно заставить платить безналом? А его Представитель вскорости с умным лицом будет рассказывать, как опасно это делать (но делать именно так Государство будет заставлять делать, т.к. банкирам постоянно не хватает комиссионных доходов).
И все вместе - Государственники и Банкиры уже начали вешать известные изделия на известные части тела, рассказывая о недостаточной финансовой грамотности кандидатов в ясли и почти обязательной выдаче первоклассникам кредиток с лимитом пятигодичной зарплаты ближайших (и не очень) родственников.
"В общем, ждем "культурно-кредитной" революции."
Ожидающим только стоит помнить, чем кончаются всякие "революции", которые проводят не очень умные, но очень жадные люди (к коим явно относятся Российские Банкиры и Государство).
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