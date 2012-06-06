Скромное обаяние кредитки

Согласитесь, использование кредитной карты – удобный вариант оплаты услуг и товаров. Причем чем дороже покупка, тем комфортнее оплата кредиткой - как с точки зрения безопасности, так и скорости денежной операции.
В Европе, Юго-Восточной Азии, США оплата кредиткой – как вдох и выдох, а наличные в размере даже 100 у.е. вызывают некое удивление, если не сказать недоумение. И по этим-то купюрам, кстати, сразу можно отличить россиянина за границей…
И лично меня бесконечно обрадовало заявление Антона Силуанова, главы Министерства финансов России, что в ближайшее время ведомство подготовит законопроект, который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты. А бюджетные организации плюс реальный сектор равно «кредитизация» всей страны!
И тут-то ребром встанет вопрос: а ведь в России кроме финансовой подоплеки вопроса, нужно еще и культуру использования безнала привить, полить, окучить, как преданный садовник взращивает свои розы. И это весомый труд, который предстоит ведомству, ведь на отечественных просторах даже не всегда встречается собственно доступ к банковским услугам.
Москва – не вся Россия, но и в столице немало сложностей с кредитками. В идеале надо бы банкоматы установить в продуктовых магазинах, торгово-развлекательных, бизнес-центрах, многофункциональных комплексах, ресторанах, гостиницах, кинотеатрах, концертных залах. Бюджет и размах решаемого вопроса – масштабный, но ведь игра действительно стоит свеч. Мы же хотим органичнее интегрироваться в мировую экономику, безусловно, сохраняя свою аутентичность, значит, и тратиться придется. И кибермошенникам поумерить свои аппетиты, а «реальным пацанам» - знать, что за разгром банкомата кувалдами, срок будет «светить» серьезный.
Кредитка и в кошельке хорошо смотрится, и легче, чем нал, весит, а золотая или платиновая – и вовсе солидность возможностей выдает. В общем, ждем «культурно-кредитной» революции…
Комментарии 30
вот пример
Власти Швеции планируют в скором времени отказаться от наличных денег. В этой стране почти каждый житель пользуется пластиковой картой. В настоящее время в большинстве шведских городов пластиковыми картами расплачиваются практически везде, даже в общественном транспорте. Церковь также принимает пожертвования с карт, без применения наличных денег.
Да они их и так во всю используют. Работаю со многими бюджетниками везде ЗП на карты перечисляется. Но им (бюджетникам) фиолетово, на карту или наликом, они за зарплатные проекты не платят. В отличие от бизнеса, с которого господа банкиры так и норовят состричь.
И если зарплатный проект можно почти бесплатный найти, то за эквайринт 2% комиссии не греши отдай. А если ты еще и оборотов не обеспечишь дак еще и оборудование купи. И что-то как-то не очень и много желающих на эквайринге сидеть.
А недавно ездил на самый край Архангельской области. В богом забытое место, по работе. У них там тоже есть бюджетники и тоже на карту зарплаты получают. Но есть одно маленькое но....
Ближайший банкомат находится в 35 км от поселка ну и никакого эквайринга в местном сельпо. Только счеты.
Вот выберут они посыльного, отдадут ему карты вместе с пин-кодами и он всем зарплату наликом привозит. (на карты переведенную) ))
З.Ы. Если б не было так грустно
2. В идеале надо бы банкоматы установить в продуктовых магазинах, торгово-развлекательных, бизнес-центрах, многофункциональных комплексах, ресторанах, гостиницах, кинотеатрах, концертных залах.
Зачем, по-вашему, надо установить банкоматы в этих местах? Неужели для оплаты товаров и услуг? )) А какие услуги и товары лично вы оплачиваете в банковском автомате (ATM)?
Золотая и платиновая в большинстве случаев выдают не "солидность возможностей", а склонность к понтам.
Что-то не очень понимаю, как связаны банкоматы и кредитки
"Много" -- это сколько? И что за "Банк" такой, если не секрет?
Мое мнение - зарплатных карт вообще не должно быть. Должен быть отдельный счет в банке, на который переводится зарплата и с которого (в дальнейшем) работник уже сам переводит деньги туда, куда ему нужно (гасит задолженность по кредитке, откладывает на депозит, оплачивает ком. услуги) через интернет банк с хорошей защитой.
Насчет "отдельного счета в банке": в норме человек должен получать з/п на счет в том банке, в каком он считает нужным (что он после этого делает со своими деньгами -- его(ее) личное дело). Но суровая отечественная реальность весьма далека от нормы. Поэтому согласен, что "зарплатная карта" -- это ненормально, но на данный момент многие наши соотечественники не могут без нее обойтись.
Восьмой год пошел. Какая разница, что за Банк?
А на счет тянут не тянут это явно не Вам решать а пользователям карт, я лишь выражаю свое мнение по данному вопросу.
В первом случае - заработал, потратил.
Во втором - потратил, надеешься заработать и отдать, а еще платишь минимум 25% годовых сверху.
Как бы есть разница.
Карты бывают и не кредитные.
В статье же, звучит кредитка, кредитка, кредитная революция, а подразумевается безналичный расчет.
Я не ожидаю прорыва и выхода на новые рубежи в использовании кредитных карт. По-крайней мере - быстро!
Где-то полгода назад начал переписку с Газпромом о том, что, как мне кажется, деньги этой компании совсем не нужны.
Повод: пытался добиться возможности оплаты за газ кредитными картами на сайте Мособлгаза. Одна из очевидных причин возникновения задолжностей пользователей за газ - невозможность заплатить за потребление газа на даче не выходя из московской квартиры. Если я, скажем, зимой на дачу не езжу, то платить за газ мне довольно сложно, поскольку сделать это возможно только в банкоматах своего дачного района!
Сначала все ведомства, куда меня переправляли писали, о своих достижениям в области внедрения безналичных оплат, но потом, вникнув в проблему глубже, отправляли дальше. Последний ответ оптимистический: сделаем все до конца года!
Не верю!
Например, Электросбыт вроде как ввел давно безналичную оплату на своем сайте. Только вот ведь какая проблема: при оплате нужно заполнять всякие бессмысленные данные, которых у вас под рукой может и не быть, если платите за потребление электроэнергии в другом населенном пункте. Например, текущие показания счетчика и предыдущие. Не сделав пометок в этих пунктах ничего оплатить не удастся. И что, скажите на милость, мне для оплаты за электроэнергию, в моей питерской квартире мне теперь ехать в Питер снимать там показания счетчика?
Резюме. Процесс внедрения оплаты за различные услуги наших монополистов будет идти не быстрее, чем до громких заявлений министра финансов. Вам скоро объявят о полной победе, но при внимательном изучении вопроса окажется, что продвижение носит очень ограниченный характер!
Энтузиастического восторга не разделяю.
А на кого рассчитаны идиотские рекомендации банкиров (карточку - чтоб нал не носить, и носить нал, потому что карточка может не сработать) вкупе с их же нулевой ответственностью - суть есть тайна великая.
Банки ставят на колени народ
Очень смешно выглядят рекомендации Банкиров иметь тучу карт. Сами навязали зарплатные карты (эти самые Банкиры), а теперь рассказывают, что их нельзя никому показывать и никуда брать (это совершенно верно!). Кагого же р...а Банкиры, а тут еще и недреманное за нашими деньгами Государство собирается нас еще и повсеместно заставить платить безналом? А его Представитель вскорости с умным лицом будет рассказывать, как опасно это делать (но делать именно так Государство будет заставлять делать, т.к. банкирам постоянно не хватает комиссионных доходов).
И все вместе - Государственники и Банкиры уже начали вешать известные изделия на известные части тела, рассказывая о недостаточной финансовой грамотности кандидатов в ясли и почти обязательной выдаче первоклассникам кредиток с лимитом пятигодичной зарплаты ближайших (и не очень) родственников.
"В общем, ждем "культурно-кредитной" революции."
Ожидающим только стоит помнить, чем кончаются всякие "революции", которые проводят не очень умные, но очень жадные люди (к коим явно относятся Российские Банкиры и Государство).