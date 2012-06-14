Магия доброжелательности как банковский магнит

Банк, конечно, не театр, но он тоже начинается с «вешалки» - того, как тебя встретят и обслужат. И проценты - процентами, но качество обслуживания, сервис играют далеко не последнюю роль в формировании нового и удержании имеющегося клиентского пула.

Я решила поступить предельно просто: составить рейтинг качества обслуживания в банках путем опроса сотрудников нашего агентства, друзей и коллег. И вот итоги.

Корпоративно мы любим «СБЕРБАНК». И надо отметить, что за последний год он сделал качественный шаг вперед. Несмотря на вечные очереди, администраторы зала в фирменной одежде, что приятно, стараются быть максимально полезными и «выруливать» самые нестандартные ситуации с самыми неожиданными посетителями. И кондиционеров в отделениях явно стало больше!

«АЛЬФА БАНК» был отмечен как банк, в котором комфортные процедуры по открытию и обслуживанию карты. А отделение на Старом Арбате с детским уголком, корпоративным журналом, креслами, улыбчивым и быстрореагирующим персоналом назвали одним из лучших в столице.

Основательность подхода к клиентам отметили все, кто не один год пользуется услугами ВТБ.

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК» умудрился покорить сердца не похожих друг на друга людей. Кроме безупречного и подетального разъяснения услуг работниками отделений; кроме удивительно гармоничной организации рабочего пространства; кроме прекрасной полиграфической продукции, с которой всегда можно ознакомиться в течение оформления заказа; кроме доверительного отношения к любой(!) сумме, с которой клиент хочет открыть валютную карту, у «РАЙФФАЙЗЕН БАНКА» нашлись и другие, казалось бы, не столь важные преимущества. У «РАЙФФАЙЗЕН БАНКА» оказался едва ли не лучший банковский сайт в России, подкупающий не только четкой навигацией, но и степенью прозрачности информации. Мне, например, было любопытно узнать имя основателя банка - Фридриха Вильгельма Райффайзена, а заодно и смысл «нерушимого» логотипа банка. А особо пытливые мои коллеги даже доглядели в отделении на Тверской жизнерадостную плюшевую свинку(!) весьма упитанных размеров и признали банк, как особо заботящийся о позитивном настроении посетителей!

Был упомянут и «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» как достойный упоминания с одной оговоркой – у него не очень развита система банкоматов в Москве, что ограничивает количество повседневных возможных операций.