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Магия доброжелательности как банковский магнит

14.06.2012 12:14 3 1 317 просмотров
Банк, конечно, не театр, но он тоже начинается с «вешалки» - того, как тебя встретят и обслужат. И проценты - процентами, но качество обслуживания, сервис играют далеко не последнюю роль в формировании нового и удержании имеющегося клиентского пула.
Я решила поступить предельно просто: составить рейтинг качества обслуживания в банках путем опроса сотрудников нашего агентства, друзей и коллег. И вот итоги.
Корпоративно мы любим «СБЕРБАНК». И надо отметить, что за последний год он сделал качественный шаг вперед. Несмотря на вечные очереди, администраторы зала в фирменной одежде, что приятно, стараются быть максимально полезными и «выруливать» самые нестандартные ситуации с самыми неожиданными посетителями. И кондиционеров в отделениях явно стало больше!
«АЛЬФА БАНК» был отмечен как банк, в котором комфортные процедуры по открытию и обслуживанию карты. А отделение на Старом Арбате с детским уголком, корпоративным журналом, креслами, улыбчивым и быстрореагирующим персоналом назвали одним из лучших в столице.
Основательность подхода к клиентам отметили все, кто не один год пользуется услугами ВТБ.
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК» умудрился покорить сердца не похожих друг на друга людей. Кроме безупречного и подетального разъяснения услуг работниками отделений; кроме удивительно гармоничной организации рабочего пространства; кроме прекрасной полиграфической продукции, с которой всегда можно ознакомиться в течение оформления заказа; кроме доверительного отношения к любой(!) сумме, с которой клиент хочет открыть валютную карту, у «РАЙФФАЙЗЕН БАНКА» нашлись и другие, казалось бы, не столь важные преимущества. У «РАЙФФАЙЗЕН БАНКА» оказался едва ли не лучший банковский сайт в России, подкупающий не только четкой навигацией, но и степенью прозрачности информации. Мне, например, было любопытно узнать имя основателя банка - Фридриха Вильгельма Райффайзена, а заодно и смысл «нерушимого» логотипа банка. А особо пытливые мои коллеги даже доглядели в отделении на Тверской жизнерадостную плюшевую свинку(!) весьма упитанных размеров и признали банк, как особо заботящийся о позитивном настроении посетителей!
Был упомянут и «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» как достойный упоминания с одной оговоркой – у него не очень развита система банкоматов в Москве, что ограничивает количество повседневных возможных операций.

Комментарии 3

Шарухин Антон  (toshik80)
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Добрый день Татьяна. По-моему Вы затронули такую тему в которой сколько людей, столько и мнений. Немного Вам пооппонирую...
"Корпоративно мы любим Сбербанк". Но простите... за что можно любить сбербанк, если у него и у ВТБ самые дорогие тарифы на РКО, а эти самые.... "в фирменной одежде" уже третий месяц подключают услугу сбербанк-онлайн моей супруге.
"Детский уголок в Альфе"
Не могу себе представить ситуацию, чтобы идти по банкам с детьми. Я понимаю в кино, на аттракционы, на горку в соседнем дворе... В банк то зачем? Ах-да наличку на карту закинуть или подснять. Дак банкоматы есть...
И уж если Вы говорите о доброжелательности и хорошем отношении персонала то возникает вопрос: А Вы как часто в банк ходите и какие вопросы чаще всего в отделении решаете? По-моему 90% вопросов можно решить через "ноут" с интернетом
Я как р/счет открыл так в головном отделении в Архангельске не появлялся. Есть у нас в городке небольшое отделение в одном из торговых центров. Туда иногда забегаю на две минуты наличку снять положить. (панически боюсь кэш-инов) А все остальное в 11 вечера со своего ноутбука отправляю. А очередей в этом отделении нет, так как всех бабушек с квиточками отправляют оплачивать коммуналку в интернет-банк (или в сбер). И правильно на мой взгляд делают.
Зато внес наличку на счет и тут же приходит СМС о пополнении счета. Отправил внутрибанковский перевод, через 15 минут деньги на другом счете. И интернет банк интуитивно понятный, где видна вся информация по всем счетам. И выяснять скользкие вопросы в отделении не нужно. Для этого есть горячая линия на Банки.ру. А кредитная карта опять же заказывается через интернет. В отделении её только получить нужно. Вклады тоже через интернет открываются и валюта покупается и продается там же.
Так что совершенно искренне не понимаю как можно любить банк за наличие детского уголка или картинной галереи (это я про Траст). По-моему это лишнее. Прежде всего должна быть скорость расчетов, информативность и обслуживание без проволочек.
Татьяна Долякова  (2308tanya)
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Антон, здравствуйте! Спасибо за такое развернутое мнение-послание. Не могу не согласиться с Вами, что " должна быть скорость расчетов, информативность и обслуживание без проволочек". И все-таки к этому "прежде всего" добавила бы безопасность, четкость и комфорт. И вопрос не только в том, чтобы через Сеть решать все свои банковские дела, а вопрос в том разнообразии возможностей, которые есть. Мне, например, комфортно класть именно в банке суммы на кредитку перед поездкой за границу. И мне очень комфортно решать даже маленькие финансовые вопросы в атмосфере благожелательности. И вместе с ребенком строить свой выходной маршрут, включая в него банковское отделение. И не все наши граждане настолько лояльны масс-медиа, чтобы даже профессиональнейшему порталу БАНКИ.ру доверять свои проблемы через горячую линию. Может быть, в чем-то Вы опережаете реальное положение вещей. И я только за то, чтобы наболевшие вопросы прояснялись благодаря горячей линии на Банки.ру. Удачи в бизнесе! smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Добрый день еще раз.
Татьяна ну какая может быть в Вашем случае наличка на кредитку. Разве Вы ЗП не на пластик получаете? Дивиденды тоже можно на пластик положить... Не проще через ноут на кредитку денежку положить?
Насчет безопасности полностью согласен. Когда в очередной раз поднялся шум по поводу увода денег с карт написал пост. И суда по отсутствию ценных комментариев система безопасности в моем банке выстроена на преемлемом уровне.
Но и этот банк не идеален. С некоторых пор они упорно не желают мне лимит по кредитной карте повышать. Причины как всегда не объясняют
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