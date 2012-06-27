Если бы деньги лились питерским дождем…

С Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) привезла впечатления – свежие и яркие, как бизнес-калейдоскоп.

Инвестиции и приватизация – это, пожалуй, два краеугольных вопроса форума. Решение их требует очень много сил и времени и государственных структур, и реального бизнеса, так что уверена: и в следующем году они не потеряют актуальности.

Поскольку являюсь членом Агентства стратегических инициатив (АСИ), то считаю важным событием ПМЭФ круглый стол на тему: «Правовая среда и её влияние на бизнес». Главная идея выступления на круглом столе генерального директора АСИ Андрея Никитина звучала так: «Дорожную карту по защите прав инвесторов мы будем делать вместе с омбудсменом, а реализовывать её так, чтобы у него было поменьше работы».

Лучшую площадку форума выбрать сложнее, чем серьги на бархатной витрине. Вечерний прием журнала Forbes и компании Yota в Михайловском театре развеселил. На вечеринке «имени себя» Михаил Прохоров в наряде casual встречал гостей в не менее демократичном стиле. И атмосфера в целом искрилась позитивом. В этом смысле не в меру пафосная вечеринка Олега Дерипаски проигрывала.

Премия «Коммерсантъ года» выдалась информативной, а «Прозрачный вечер» от радиостанции Business FM – лирическим.

Визитница к концу форума опустела, так что стало ясно: деловые контакты завязались.

А самым большим сюрпризом стало то, что я нежданно-негаданно увезла с ПМЭФ и кубок, и медаль. Недаром все-таки яхтингом увлекаюсь! Решение об участии в регате на Кубок Land Rover приняла легко. А вот победа далась непросто. Зато теперь свидетельствую: вода Финского залива, которая нещадно заливала нас на пути к победе, - несоленая!

Финал форума запомнился праздником выпускников «Алые паруса — 2012». Мы были на яхте, и впервые за все солнечные дни форума вдруг полил классический питерский дождь. И шел несколько часов подряд. И я думала: «Если бы в российском бизнесе погода стояла как в Питере, а дождем были бы деньги…»